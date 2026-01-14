Poll: Ποιοι θα προκριθούν στα ημιτελικά;

Ώρα Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τέσσερα καυτά ζευγάρια στη νοκ άουτ προημιτελική φάση. Ποιοι θα πάρουν τα τέσσερα εισιτήρια;

Το νεοσύστατο Κύπελλο Ελλάδας Betsson περνάει πλέον στο... κυρίως πιάτο. Για πρώτη φορά οι προημιτελικοί είναι νοκ άουτ, χωρίς παράταση μάλιστα σε ενδεχόμενη ισοπαλία στην κανονική διάρκεια, με τις ομάδες να πηγαίνουν απευθείας στα πέναλτι. Όπως ακριβώς συνέβη και στον προηγούμενο γύρο, στα πλέι οφ, με τον ΠΑΟΚ τότε να... χαμογελάει στη "ρώσικη ρουλέτα" κόντρα στον Ατρόμητο.

Στους "8" δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Δικέφαλο του Βορρά στο Καραϊσκάκη, τρίτο κατά σειρά παιχνίδι της ημέρας (18:30), ενώ με το τελευταίο εισιτήριο να παίζεται στο ΟΑΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Άρη (20:30). Τα δύο αυτά ζευγάρια είναι που διασταυρώνονται και στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου οι αγώνες θα είναι πια διπλοί και με παράταση.

Νωρίτερα (17:00) η ΑΕΚ υποδέχεται τον ανεβασμένο ΟΦΗ, τον οποίο αντιμετωπίζει για δεύτερη φορά φέτος στο Κύπελλο και τέταρτη (!) στη σεζόν, μετρώντας ισάριθμες νίκες. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά όποιον περάσει από το Λεβαδειακός-Κηφισιά που ανοίγει το πρόγραμμα των προημιτελικών.

Το SDNA ανοίγει την κάλπη και σας καλεί να ψηφίσετε!

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