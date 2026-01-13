Η Παρί FC έκανε την έκπληξη και πέταξε εκτός Κυπέλου την συμπολίτισσα Παρί Σεν Ζερμέν!

Η πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν έμεινε εκτός συνέχειας στο Κύπελλο αφού ηττήθηκε με 1-0 από την Παρί FC με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα σίγουρα να προκαλεί αίσθηση.

Σε μονή αναμέτρηση για τους «32» του Κυπέλλου Γαλλίας η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχτηκε την Παρί FC σε έναν αγώνα που οι πρωταθλητές ήταν το φαβορί για την πρόκριση αλλά οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί τελικά που πήραν μια τεράστια νίκη – πρόκριση και θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση του θεσμού.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είχε την κατοχή της μπάλας δημιούργησε προϋποθέσεις μπροστά στην αντίπαλη εστία με την μπάλα όμως σε καμία από όλες αυτές τις περιπτώσεις να μην καταλήγει στα δίχτυα αποτέλεσμα η κάτοχος του τροπαίου τελικά να μένει νωρίς εκτός συνέχειας.

Η Παρί FC «άντεχε» μέσα στο ματς διατηρούσε το μηδέν στην άμυνα και μάλιστα κατάφερε να βρει και γκολ πρόκρισης στο 74ο λεπτό με σκόρερ τον Ικονέ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν είχε απάντηση μέχρι και το φινάλε του αγώνα με αποτέλεσμα να ηττηθεί και να μείνει εκτός συνέχειας σε μια μεγάλη έκπληξη για τον θεσμό του Κυπέλλου Γαλλίας.