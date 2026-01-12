Η Λιόν άλωσε την έδρα της Λιλ και προκρίθηκε στους «16» του Κυπέλλου Γαλλία

Η Λιόν ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της φάσης των "32" στο Κύπελλο Γαλλίας, επικρατώντας εκτός έδρας της Λιλ 2-1. Άνετη πρόκριση για τη Λανς, στα πέναλτι προκρίθηκε η Νις κόντρα στη Ναντ, όλα τα αποτελέσματα.

Η Λιόν προηγήθηκε μόλις στο 1′ με τέρμα του Μορέιρα, με τη Λιλ να φέρνει το παιχνίδι σε ισορροπία στο 28′, χάρη σε γκολ του Ενγκόι. Τρία λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι πήραν ξανά κεφάλι στο σκορ με τον Έντρικ. Άριστη διαχείριση της ροής από πλευράς Λιόν στο δεύτερο μέρος, φτάνοντας με άνεση στη νίκη – πρόκριση.

Η πρωτοπόρος της Ligue 1 Λανς δεν είχε πρόβλημα να επιβληθεί 3-0 εκτός έδρας της άλλοτε ισχυρής Σοσό που πλέον μετέχει στο πρωτάθλημα της National 1 (τρίτη κατηγορία). Έντουαρντ, Ουντόλ και Σιμά σημείωσαν τα γκολ για τους νικητές.

Η Μονπελιέ μετέτρεψε σε γιορτή την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μετς επικρατώντας 4-0. Κακό πρόσωπο από τους “γκρενά” που φάνηκαν να κάνουν αγγαρεία.

Δεν ανέδειξαν νικητή τα 90′ ανάμεσα στη Ναντ και τη Νις (1-1). Η Νις προηγήθηκε στο 25′ με τον Ντιόπ, για να ισοφαρίσει η Ναντ με τον Γκιρασί στο 52′. Χαμένο πέναλτι για τη Νις στο 68′, πιο ψύχραιμη όμως από την αντίπαλό της στη διαδικασία των χτυπημάτων από την άσπρη βούλα (5-3), μοιραίος για τα “καναρίνια” ο Ελ Αραμπί, μοναδικός που αστόχησε.

Η Ρεν βρέθηκε να χάνει στο 42′ από τη Σαντιγί, ωστόσο σκοράροντας τρις από το 70′ έως το 78′ πανηγύρισε τη νίκη – πρόκριση. Μερλίν, Ταμαρί και Λεζέντρ οι παίκτες που βρήκαν δίχτυα.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της φάσης των «32» του Κυπέλλου Γαλλίας:

Σάββατο 10/01

Ορλεάν – Μονακό 1-3

Μπαστιά – Τρουά 0-2

Μοντείγ – Αμιάν 2-4

Ανζέ – Τουλούζ 1-1 (5-6 πεν.)

Χοτς Λιονέ – Λοριάν 1-3

Λε Πουΐ – Ρεμς 0-0 (0-3 πεν.)

Ιστρ – Λαβάλ 0-2

Αβράνς – Στρασβούργο 0-6

Κυριακή 11/01

Σοσό – Λανς 0-3

Σαντιγί – Ρεν 1-3

Ναντ – Νις 1-1 (3-5 πεν.)

Μετς –Μονπελιέ 0-4

Λε Μαν – Νανσί 0-0 (4-1 πεν.)

Λιλ – Λιόν 1-2

Δευτέρα 12/01

Παρί Σεν Ζερμέν – Παρί FC

Τρίτη 13/01

Μαγιού – Μαρσέιγ