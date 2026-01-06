Άρης: Ενδεκάδα με Μισεουί και Φαμπιάνο απέναντι στον Παναιτωλικό

Η αρχική ενδεκάδα του Άρη απέναντι στον Παναιτωλικό για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson

Οι επίλεκτοι του Μανόλο Χιμένεθ για την αναμέτρηση απέναντι στον Παναιτωλικό, για τον μονό - νοκ άουτ αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Ο Γιώργος Αθανασιάδης θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, με δίδυμο στα στόπερ τους Φαμπιάνο και Ρόουζ, με τους Τεχέρο και Φαντικά να βρίσκονται στις πλευρές. Μόντσου και Ράσιτς θα βρίσκονται στον χώρο του κέντρου, με τον Μισεουϊ στο "10", πίσω από τους Πέρεθ - Παναγίδη και Μορόν, ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Αναλυτικά:

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς, Πέρεθ, Παναγίδης, Μισεουί, Μορόν

Αναπληρωματικοί: Διούδης, Καντεβέρε, Φρίντεκ, Νινγκ, Ντούντου, Παπασαραφιανός, Κάμτσης, Μπουσαΐντ, Γιαννιώτας