Έγραψε... ιστορία η Ουγκάντα - Χρησιμοποίησε τρεις τερματοφύλακες κόντρα στη Νιγηρία (vid)

Έγραψε... ιστορία η Ουγκάντα, η οποία χρησιμοποίησε τρεις τερματοφύλακες στο χθεσινό (30/12) παιχνίδι κόντρα στη Νιγηρία.

Πως έγινε όμως αυτό; Ο βασικός τερματοφύλακας Ντενίς Ονιάγκο αποχώρησε στο τέλος του ημιχρόνου από τον αγώνα κόντρα στη Νιγηρία, με τον Σαλίμ Μαγκουλά να τον αντικαθιστά με την έναρξη του δευτέρου μισού.

Ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας της Ουγκάντας όμως, πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις δέκα λεπτά, καθώς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 56ο λεπτό.

Εκεί... γράφτηκε ιστορία με τον Ναφιάν Αλιόντσι να παίρνει τη θέση του και να γίνεται ο τρίτος διαφορετικός τερματοφύλακας στο ίδιο παιχνίδι μέσα σε λίγα λεπτά.