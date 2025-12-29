Ο Έμερι προσγειώνει τους παίκτες της Άστον Βίλα: «Δεν θεωρώ ότι διεκδικούμε το πρωτάθλημα»

Ο Ισπανός τεχνικός θέλησε να ρίξει τους τόνους αναφορικά με την ξέφρενη πορεία της Άστον Βίλα την φετινή σεζόν, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί την ομάδα του διεκδικήτρια του τίτλου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαστε εδώ που είμαστε και αυτό δεν είναι έκπληξη, είμαστε περήφανοι. Πριν μερικούς μήνες ήμασταν ανήσυχοι, αλλά δουλέψαμε βήμα-βήμα για την βελτίωσή μας. Δεν κοιτάμε την βαθμολογία, εστιάζουμε σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.

Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά. Όχι, δεν θεωρώ ότι βρισκόμαστε πραγματικά στην διεκδίκηση του τίτλου. Δεν το νιώθω έτσι, αλλά ανταγωνιζόμαστε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Η Μάντσεστερ Σίτι και η Άρσεναλ είναι εντυπωσιακές ομάδες. Έχουμε να παίξουμε 38 αγώνες.

Υπάρχουν ακόμη η Λίβερπουλ, η Τσέλσι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ... Πρέπει να ανταγωνιστούμε όλες αυτές τις ομάδες και να προσπαθήσουμε να είμαστε πάνω-κάτω συνεπείς σε 38 αγώνες, όπως τώρα. Η Άρσεναλ και η Σίτι εξακολουθούν να βρίσκονται μπροστά μας».