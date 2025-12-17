MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ακυρώθηκε για οφσάιντ το γκολ της Καβάλας! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η Καβάλα βρήκε γκολ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Δείτε το ακυρωθέν γκολ της Καβάλας:

Ακυρώθηκε για οφσάιντ το γκολ της Καβάλας! (vid)