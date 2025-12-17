Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Ακυρώθηκε για οφσάιντ το γκολ της Καβάλας! (vid) 17-12-2025 16:24 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Καβάλα Παναθηναϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Καβάλα βρήκε γκολ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης. Δείτε το ακυρωθέν γκολ της Καβάλας: Άλλη ομάδα με αυτόν στην 11άδα: Η πιο σημαντική μεταγραφή του Ολυμπιακού menshouse.gr Μόλις έπιανε τους 40 κόμβους σήκωνε τσουνάμι: Η άδοξη πτώση του πιο γρήγορου ελληνικού πλοίου που χρεοκόπησε μια ολόκληρη εταιρεία menshouse.gr Στην πρώτη γραμμή της ΕΛ.Α.Σ.: Οι 18 γυναίκες που έχει στο πλευρό του ο Αλέξης Τσίπρας instanews.gr Ο ένας ηθοποιός, ο άλλος στο GNTM: Οι 2 επώνυμοι που επέλεξε για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Αντικαταστάτρια Φαίης Σκορδά: Έκπληξη ολκής με Νατάσα Γιάμαλη dailymedia.gr 10 ερωτήσεις- παγίδα: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Η Λιόλιου, ο Οικονομόπουλος, ο Μαζώ και οι άλλοι: Όλα τα σχήματα μπουζουκιών στη νυχτερινή Αθήνα τον χειμώνα dailymedia.gr Λύνει τα χέρια του Νίστρουπ: Ο ξεχασμένος παίκτης που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στον νέο Παναθηναϊκό! menshouse.gr Ακυρώθηκε για οφσάιντ το γκολ της Καβάλας! (vid) SHARE