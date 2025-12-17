Ακυρώθηκε για οφσάιντ το γκολ της Καβάλας! (vid)

Η Καβάλα βρήκε γκολ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Δείτε το ακυρωθέν γκολ της Καβάλας: