Ο Μπενίτεθ έστειλε το μήνυμα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει ένα τέλειο παιχνίδι!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν, κόντρα σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, την Ευρώπη, που είναι ο μοναδικός εφικτός στόχος φέτος και τον Ράφα Μπενίτεθ, που άνοιξε τα χαρτιά του και είναι σημείο αναφοράς, για τους αντίπαλους προπονητές.

Ολοι οι προπονητές λένε ότι «το καλύτερο φάρμακο, για να περάσεις ένα άσχημο αποτέλεσμα είναι να έχεις γρήγορα παιχνίδι και να πάρεις αποτέλεσμα». Ο Παναθηναϊκός μετά το 2-2 με την ΑΕΛ έχει μπροστά του ένα ματς, που αν πάρει τη νίκη μπορεί να τον βοηθήσει να αλλάξει και πάλι ψυχολογία, αλλά και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα.

Ευρώπη και Παναθηναϊκός είναι συνυφασμένες ιδέες και το γεγονός, ότι η ομάδα έχει να περάσει στους 16 των δύο κορυφαίων διασυλλογικών διοργανώσεων από το 2010 πονάει πολύ. Τόσο όσο και το γεγονός, ότι είναι 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού είχε μάθει σε ευρωπαϊκά μεγαλεία. Με ένα τελικό και δύο ημιτελικούς στο Πρωταθλητριών και μετέπειτα τσάμπιονς λιγκ και δύο προημιτελικούς στο τσάμπιονς λιγκ και ΟΥΕΦΑ.

Όταν έχεις κάνει τόσα πολλά στην ιστορία σου σαν ομάδα είναι λογικό να έρχεται σήμερα και να λέει ο προπονητής της Πλζεν, ότι «αντιμετωπίζουμε μία ομάδα τσάμπιονς λιγκ». Είδα γελάκια κάτω από την δήλωσή του, από οπαδούς ομάδων που ούτε σε τρεις ζωές δεν θα ζήσουν έναν τελικό, δύο ημιτελικούς και δύο προημιτελικούς στις κορυφαίες διοργανώσεις. Τους καταλαβαίνω, δεν το αντέχουν….

Αρα η Ευρώπη στοίχισε τόσο καιρό στον κόσμο του Παναθηναϊκού, στον οποίο έχουν λείψει οι μαγικές βραδιές που δίνουν τεράστιες προκρίσεις . Τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός επανέρχεται και τώρα είναι μία ανάσα από την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Europa League. Η Ευρώπη είναι ο μοναδικός στόχος φέτος για τον Παναθηναϊκό αφού το πρωτάθλημα με τα εγκληματικά λάθη των τελευταίων δύο ετών πέταξε νωρίς….

H Bικτόρια Πλζεν που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός είναι μία εξαιρετική ομάδα με εμπειρίες στην Ευρώπη και πορείες τα τελευταία χρόνια. Και φέτος, που κάνει κακή χρονιά στην Τσεχία, στο Europa δεν έχει χάσει και έχει κάνει και διπλό στην Ρόμα.

Ο Παναθηναϊκός πρέπει να αντιδράσει από τα δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα και να φθάσει σε μία νίκη, που θα τον φέρει αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 μετά από 15 χρόνια. Θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι και αν η ομάδα παίξει, όπως στα τελευταία ματς δεν έχει τύχη. Για να κερδίσει ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει ακόμα καλύτερα και από το παιχνίδι με την Στουρμ Γκρατς.

Με αξιοποίηση των χώρων, που θα βρει και τέλειο αμυντικό παιχνίδι απέναντι στον θηριώδη φορ της Πλζεν. Αν συνεχιστούν και σε αυτό το παιχνίδι τα δώρα τότε δεν έχει καμία τύχη η ομάδα. Ο Μπενίτεθ ξέρει από τέτοια παιχνίδια, τα έχει φάει με το κουτάλι στην καριέρα του και πρέπει οι παίκτες να κάνουν αυτά, που θα τους ζητήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο Μπενίτεθ, που γίνεται πλέον σημείο αναφοράς και στις συνεντεύξεις τύπου των αντιπάλων προπονητών. Ο κόουτς της Πλζεν έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Ράφα στη συνέντευξη Τύπου, έτσι για να καταλάβουμε το μέγεθος προπονητή, που έχει έρθει στην ομάδα.

Ο Μπενίτεθ από την πλευρά του στη δική του αναφορά στο παιχνίδι μίλησε και για την επόμενη ημέρα και με λίγα λόγια επιβεβαίωσε, ότι η ομάδα είναι υπό ανακατασκευή, άρα χρειάζεται υπομονή και στήριξη από όλους και έστειλε μήνυμα στους παίκτες, ότι όσοι μπορούν να υπηρετήσουν το πλάνο θα παίζουν, για τους άλλους τελειώνει ο χρόνος…

*Ο Παναθηναϊκός χτίζεται από την αρχή μήνα Νοέμβριο και αυτό δεν μπορεί να είναι εύκολο. Θα έχει επιπτώσεις σε αποτελέσματα. Το θέμα είναι τον Μάιο να βλέπουμε μία ομάδα που να γουστάρουμε και όχι να μην θέλουμε να την βλέπουμε, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα.

*Το γεγονός, ότι ο Μπενίτεθ είναι η μεγάλη ελπίδα του Παναθηναϊκού φαίνεται και από τον πόλεμο που δέχεται από φυλλάδες και παπαγαλάκια ερυθρόλευκα. Αυτό κάτι λέει….

*Τον ίδιο θυμό και την ίδια οργή αισθάνονται όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού με την μέχρι τώρα παρουσία της ομάδας. Πρέπει, όμως, να δούμε, ότι έγιναν κάποιες σωστές κινήσεις και ήρθε ένας κορυφαίος προπονητής, για να φτιάξουν μία ομάδα που να αρμόζει στο βάρος της φανέλας του Παναθηναϊκού. Αυτό θέλει χρόνο. Οσοι παίζουν είναι υποχρεωμένοι να φεύγουν από το ματς και να είναι ήσυχοι, ότι έκαναν ότι μπορούσαν για το αποτέλεσμα. Οσοι δεν το κάνουν αυτό θα χαιρετήσουν σύντομα. Ο Μπενίτεθ βλέπει τα πάντα και ξέρει ότι άμεσα χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, αλλά και γερή ένεση ποιότητας η ομάδα. Μέχρι τότε πολλά δεν μπορούν να γίνουν...