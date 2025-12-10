Βικτόρια Πλζεν: Το…άρωμα Ελλάδας που «κουβαλά» ο Μάρτιν Χίσκι

Με ποιον Έλληνα ποδοσφαιριστή συνεργάστηκε στο πρόσφατο παρελθόν ο τεχνικός της τσέχικης ομάδας που βγαίνει στο ευρωπαϊκό…μονοπάτι του Παναθηναϊκού; Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Η Βικτόρια Πλζνεν έρχεται στον ευρωπαϊκό δρόμο του Παναθηναϊκού.

Το Τριφύλλι υποδέχεται την τσέχικη ομάδα το βράδυ της Πέμπτης (11/12) στο ΟΑΚΑ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Μπορεί ο τεχνικός της Βικτόρια Πλζεν, Μάρτιν Χίσκι, να έχει «λευκό» - ιστορικό αναφορικά με παιχνίδια κόντρα σε ελληνικές ομάδες, ωστόσο διατηρούσε υπό τις οδηγίες του ένα Ελληνόπουλο στο πρόσφατο παρελθόν.

Και το όνομα αυτού, Γιάννης – Φοίβος Μπότος (φωτ.).

Το καλοκαίρι του ΄24 ο άλλοτε ποδοσφαιριστής ΑΕΚ, παραχωρήθηκε δανεικός από την Σλάβια Πράγας στην Καρβίνα.

Για έξι μήνες είχε προπονητή τον Μάρτιν Χίσκι κι έγραψε συνολικά στο κοντέρ 8 ασίστ σε 19 παιχνίδια.

Μάλιστα εκείνες οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Έλληνα ποδοσφαιριστή, «έσπρωξαν» την Σλάβια Πράγας να διακόψει (πρόωρα) το δανεισμό του στην Καρβίνα και να τον επαναφέρει στο έμψυχο δυναμικό της.

Παρεμπιπτόντως, ο Μπότος αγωνίζεται πλέον στην τρίτη τσέχικη ομάδα της καριέρας του και συγκεκριμένα την Παρντουμπίτσε με την οποία έχει 10 ματς την φετινή σεζόν.