Οι σκέψεις μας στους διαιτητές που έχουν αρχιδιαιτητή τον… Λανουά και στην ΑΕΚ

Στο αεροδρόμιο της Πόλης που την είπαν Πόλη γιατί είναι η πιο όμορφη πόλη του κόσμου δεν υπάρχουν όπως βλέπω γελαστά… κατσίκια. Αλλά και στην Ελλάδα των τεχνοκρατών του ποδοσφαίρου κουράστηκαν να γελάνε κι αυτά με το νέο σόου του Λανουά. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Σκέψου να είσαι διαιτητής και να σε κρίνει ως προϊστάμενος με μισθό… αρχηγού κράτους ένας τέτοιος αρχιδιαιτητής. Σκέψου να είσαι η… ΑΕΚ και να προσπαθεις να διεκδικήσεις το πρωτάθλημα και να έχεις αυτόν για αρχιδιαιτητή. Το τυπάκι που ηττήθηκε κατα κράτος από την ΑΕΚ στην αθλητική δικαιοσύνη και έμπλεξε και τον… προϊστάμενο του που βέβαια είχε τον χρόνο και την δυνατότητα να ξεμπλέξει με ένα mea culpa.

Βέβαια επειδή η επίσημη αναφορά του Λανουά ήταν ίδια με όσα είπε η ΑΕΚ στην εκδίκαση της υπόθεσης επαφίεται στην καλή μας πίστη το ότι ο Μάκης παρασύρθηκε από τα όσα του είπε ο Γάλλος με τα Αγγλικά επιπέδου Εφης Θώδη και έδωσε το οκ να γραφτεί η ανακοίνωση που γελοιοποιήθηκε στην εκδίκαση της υπόθεσης όταν η αλήθεια δεν συναντήθηκε πουθενά μαζί της.

Μπορεί να ήθελε να παρασυρθεί αφού αρνήθηκε να παραδεχτεί απλά πως έγινε λάθος και προτίμησε να μπει σε μια δικαστική διαμάχη με την ΑΕΚ που θα τελεσιδικήσει όταν δεν θα είναι πρόεδρος στην ΕΠΟ. Σοβαρός μπελάς χωρίς λόγο φαινομενικά, αλλά μάλλον κάποιος λόγος θα υπάρχει. Πάμε παρακάτω. Τα όσα αστεία γράφτηκαν στην ανακοίνωση είναι ένα απλό κερασάκι στην τούρτα της κωμωδίας Λανουά. Το σημαντικό είναι ένα. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλο πρωτάθλημα με τέτοιο ΑΡΧΙδιαιτητή και η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια περίπτωση ούτε στην Ελλάδα…

Μιλάμε για έναν τύπο που ήρθε στην ΚΕΔ επειδή τον καθαρίσανε σαν αυγό στη χώρα του αφού τον έκαναν τσακωτό να μιλάει με παράγοντες την ώρα του αγώνα και βρήκε εδώ την… Ιθάκη του και βέβαια σούπερ μεροκάματο. Με το “καλημέρα” έδειξε την αξία του . Μιλάμε για τρελά λεφτά σε έναν τύπο που χθες απάντησε με Λουτσέσκου style στους διαιτητές που τον ρώταγαν γιατί είναι χέρι του Ζοάο Μάριο κι όταν δεν μπορούσε να εξηγήσει ούτε μέσω εικόνας ούτε μέσω του κανονισμού τους είπε: “Για μένα είναι χέρι” και καθάρισε.

Άλλαξε ότι ίσχυε για τα ποδοσφαιρικά σπρωξίματα μέσα στην περιοχή και τώρα αλλάζει ότι ισχύει για το χέρι, τον ώμο, την κοιλιά και τα… Άντε μην πω. Παρεμπιπτόντως έχει σταματήσει να κρατάει και τα ελάχιστα προσχήματα. Έκανε αβαβά το βάρβαρο χτύπημα του Ιβάνουσετς και την κόκκινη κάρτα που δεν δόθηκε από τον… Grobari διαιτητή και τον ανοικτομάτη Ιταλό βαρίστα που οι συμπατριώτες του τον έστειλαν να φάει… ψαράκι για να βλέπει καλύτερα και κάποια στιγμή ίσως τον ξαναφήσουν να σφυρίξει στην χώρα του.

Ο άνθρωπος λοιπόν που έφερε στην Τούμπα αυτό το δίδυμο όπως είχε φέρει το… Μίκι μάους στη Λεωφόρο συνεχίζει να είναι ο άνθρωπος που περιμένει από αυτόν το Ελληνικό πρωτάθλημα ξένους διαιτητές υψηλού επιπέδου στα ντέρμπι για μια δίκαιη διαιτησία. Μάκη να τον χαίρεσαι. Σε έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα αλλά μάλλον δεν σε νοιάζει...

Μέσα σε όλα αυτά η ΑΕΚ ταξίδεψε για Σαμψούντα απευθείας, για ένα παιχνίδι που μπορεί να της φτιάξει για τα καλά την μοίρα που άλλαξε με το τρομερό διπλό μέσα στη Φλωρεντία. Χωρίς τον Ζϊνι που δεν μπόρεσε. Αλλά στην πατρίδα της με τον λαό της. Ραντεβού την επόμενη από τις ακτές του Εύξεινου Πόντου…