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«Μπάζερ» για τον ΠΑΟΚ με ανάποδο ψαλίδι του Γιακουμάκη (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Γιώργο Γιακουμάκη με ανάποδο ψαλίδι να γράφει το τελικό 1-1.

Δείτε τη φάση:

 

«Μπάζερ» για τον ΠΑΟΚ με ανάποδο ψαλίδι του Γιακουμάκη (vid)