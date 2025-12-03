Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON «Μπάζερ» για τον ΠΑΟΚ με ανάποδο ψαλίδι του Γιακουμάκη (vid) 03-12-2025 23:51 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Γιώργο Γιακουμάκη με ανάποδο ψαλίδι να γράφει το τελικό 1-1. Δείτε τη φάση: Το φινάλε που «έπρεπε»... menshouse.gr Το 92% χάνει απ’ την πρώτη ερώτηση: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ ιστορίας είσαι φωτεινό μυαλό menshouse.gr Καθαρή, καταιγιστική αδρεναλίνη: Το Netflix φέρνει την ταινία που θα σε κάνει να αφήσεις για λίγο το Μουντιάλ menshouse.gr Τέλος από τον ΑΝΤ1 – Το παρασκήνιο ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» dailymedia.gr Ξαφνική βόμβα: Η μεταγραφή Ανδρουλάκη που ταράζει τα νερά εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ instanews.gr Νέο μεγάλο μπαμ απ’ την πλατφόρμα Αλαφούζου dailymedia.gr Απ’ τα πρώτα που θα πάρει: Το μέτρο-τομή που ο Τσίπρας θεωρεί ότι θα τον ανεβάσει +2 μονάδες στις δημοσκοπήσεις instanews.gr Το ερώτημα είναι τι θα κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός menshouse.gr «Μπάζερ» για τον ΠΑΟΚ με ανάποδο ψαλίδι του Γιακουμάκη (vid) SHARE