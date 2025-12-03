Ενδεκάδα χωρίς Μορόν και με βασικό Γένσεν για τον Άρη απέναντι στον ΠΑΟΚ

Η αρχική ενδεκάδα του Άρη απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Με Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια θα παραταχθεί ο Άρης, με Άλβαρο Ρόουζ στα στόπερ και Φρίντεκ - Φαντικά στις πλευρές.

Μπροστά τους οι Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, με μεγάλο ερωτηματικό στην τριπλέτα της επίθεσης, καθώς δεν είναι γνωστό ποιος θα αγωνιστεί στην κορυφή, Πέρεθ - Ντούντου και Παναγίδης είναι πιθανόν να πάρουν αυτόν τον ρόλο, με τους υπόλοιπους δύο να αγωνίζονται στα εξτρέμ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Άρη:

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Άλβαρο, Ρόουζ, Φαντικά, Φρίντεκ, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Ντούντου, Παναγίδης, Πέρεθ