Ενδεκάδα χωρίς Μορόν και με βασικό Γένσεν για τον Άρη απέναντι στον ΠΑΟΚ

Με Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια θα παραταχθεί ο Άρης, με Άλβαρο Ρόουζ στα στόπερ και Φρίντεκ - Φαντικά στις πλευρές.
Μπροστά τους οι Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, με μεγάλο ερωτηματικό στην τριπλέτα της επίθεσης, καθώς δεν είναι γνωστό ποιος θα αγωνιστεί στην κορυφή, Πέρεθ - Ντούντου και Παναγίδης είναι πιθανόν να πάρουν αυτόν τον ρόλο, με τους υπόλοιπους δύο να αγωνίζονται στα εξτρέμ.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Άρη:
Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Άλβαρο, Ρόουζ, Φαντικά, Φρίντεκ, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Ντούντου, Παναγίδης, Πέρεθ