Υποκειμενικές σφυρίχτρες

Οσο πλησιάζουμε στα play off του πρωταθλήματος, άλλο τόσο θα αυξάνεται η κριτική στη διαιτησία. Οι παράγοντες θέλουν πάντα το επόμενο σφύριγμα. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Αυτή είναι μια πάγια τακτική που δυστυχώς τραυματίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όμως οφείλουμε να αναζητήσουμε και τις ευθύνες της ΚΕΔ.

Ο Στεφάν Λανουά και οι συνεργάτες του θεώρησαν ότι μέσα από τις εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις με τους διαιτητές, θα έδιναν διευκρινίσεις και απαντήσεις. Συνέβη ακριβώς το αντίθετο: Οι Ελληνες ρέφερι μοιάζουν χαμένοι στη μετάφραση.

Καταρχήν διαφορετικά προσεγγίζει μια φάση ο Γάλλος αρχιδιαιτητής και διαφορετικά ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι. Το είδαμε όχι μία, αλλά δύο και τρεις φορές. Εχει συμβεί επίσης το ίδιο πρόσωπο να καταθέτει άποψη για μια φάση, να επιδοκιμάζει το διαιτητή και μέσα σε μια βδομάδα να δημιουργείται η ίδια φάση και ο διαιτητής να αποδοκιμάζεται!

Η περίεργη τακτική των ιθυνόντων της Επιτροπής Διαιτησίας έχει εξήγηση. Δεν επιθυμούν να μπερδέψουν τους ρέφερι, αλλά θέλουν να εξυπηρετήσουν τις μεγάλες ομάδες. Μόλις κάποια από αυτές διαμαρτύρεται, ο Λανουά και ο Βαλέρι τρέχουν να σβήσουν τη φωτιά. Πάντοτε με διπλωματικό τρόπο, όχι όμως με τον πιο αποδοτικό.

Είναι αλήθεια ότι ο Γάλλος αρχιδιαιτητής κράτησε το λόγο του και ήδη δοκιμάζει έναν Ελληνα διαιτητή στο χορτάρι και έναν ξένο στο VAR. Αρκεί όμως; Καταρχήν πρέπει να επεκτείνει το μέτρο και στους αγώνες του πρωταθλήματος. Να έρθει σε συνεννόηση με τη Λίγκα και να πάψει να υφίσταται ο περιορισμός. Αν και η άποψη της στήλης είναι ότι η ΚΕΔ πρέπει να διοικεί αυτόνομα και όχι να συνδιοικεί με τους παράγοντες.

Την ίδια στιγμή ο Στεφάν Λανουά επιδεικνύει μια υπερβολική διστακτικότητα στην επιλογή των επίμαχων φάσεων. Η αξιολόγησή του ξενίζει. Στο περίφημο βίντεο που ανεβάζει στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ, σε ορισμένες περιπτώσεις, λείπουν κραυγαλέα διαιτητικά σφάλματα. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι επιχειρεί να προστατέψει τις επιλογές του.

Εντύπωση προκαλεί η επιμονή του στους Γερμανούς ρέφερι, ενώ ο ίδιος είναι Γάλλος. Συμπατριώτη του δεν έχει φέρει ποτέ. Δεν τους εμπιστεύεται ή δεν τον εμπιστεύονται;

Σε κάθε περίπτωση η ΚΕΔ οφείλει να ξεκαθαρίσει τα αντικειμενικά κριτήρια στα σφυρίγματα γιατί όσο υφίστανται ετερόκλητες κρίσεις, οι διαιτητές θα βρίσκονται δικαιολογημένα σε μια χαοτική κατάσταση. Ασφαλώς και στο κάθε σφύριγμα υπάρχει ένα ελάχιστο υποκειμενικό κριτήριο, όμως ο γενικός κανόνας πάντοτε είναι πάνω από τον ειδικό.