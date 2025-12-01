Αστέρας Aktor: Συλλυπητήρια για τον θάνατο της μητέρας του Κόουλμαν

Ο Αστέρας Aktor εκφράζει τη θλίψη και τη συμπαράστασή του στον Κρις Κόολμαν, ο οποίος θρηνεί την απώλεια της μητέρας του.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR εκφράζει τη βαθιά θλίψη και την αμέριστη συμπαράσταση στον προπονητή της ομάδας μας, κ. Chris Coleman για την απώλεια της μητέρας του.

Εκφράζουμε επίσης τον σεβασμό μας προς τον κ. Coleman, ο οποίος παρά το γεγονός ότι πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του θανάτου της μητέρας του πριν τον αγώνα με τον Ατρόμητο, με επαγγελματική συνέπεια και αφοσίωση καθοδήγησε την ομάδα μας στην χθεσινή αναμέτρηση και την οδήγησε σε μια πολύ σημαντική νίκη.

Mister ευχόμαστε να έχεις δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Σύσσωμη η οικογένεια του ASTERAS AKTOR βρίσκεται στο πλευρό σου.

Θερμά συλλυπητήρια σε ολόκληρη την οικογένεια του κ. Coleman.