Εκτόξευση για την Ελλάδα: Στο top10 της ευρωπαϊκής συγκομιδής τη φετινή σεζόν!

Η Ελλάδα συνεχίζει τη μεγάλη της αντεπίθεση στο ευρωπαϊκό ranking και μετά τα αποτελέσματα που πήραν οι εκπρόσωποί μας αυτή την εβδομάδα, βρίσκεται πια στο κατώφλι της πρώτης δεκάδας της UEFA.

Μεγάλο διπλό της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, νίκη για τον Παναθηναϊκό επί της Στουρμ Γκρατς, μία στιγμή αδράνειας από την άμυνα του ΠΑΟΚ που ισοφαρίστηκε στο 89' από την Μπραν, μας στέρησε το χθεσινό 3/3.

Ακόμη κι έτσι όμως η συγκομιδή αυτής της εβδομάδας ήταν εξαιρετική για την Ελλάδα, καθώς έφτασε στους 41.312 βαθμούς και η διαφορά από τη 10η Τσεχία έπεσε κάτω από τους 3.000 βαθμούς πλέον.

Την ίδια στιγμή πάντως η χώρα μας βρίσκεται στο top10 σε ό,τι αφορά τους βαθμούς που έχουν συγκεντρωθεί τη φετινή σεζόν κι ενώ βρίσκονται στη League Phase οι 4/5 ομάδες που είχαν βγει στην Ευρώπη.

Εξαιρετικά τα πηγαίνει βέβαια και η Κύπρος που με μία ομάδα λιγότερη βρίσκεται στην 7η θέση της σχετικής κατάταξης για τη φετινή χρονιά, ισόβαθμη μάλιστα με την Ισπανία και πάνω από Γαλλία, Δανία! Στην 1η θέση βρίσκεται η Αγγλία και ακολουθούν Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Πολωνία και Ισπανία.

