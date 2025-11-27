Επιστρέφει για την απόκτηση του Μενιάν η Τσέλσι

Η Τσέλσι φαίνεται πως επανεξετάζει δυναμικά τη θέση του τερματοφύλακα, επαναφέροντας στο προσκήνιο το όνομα του Μάικ Μενιάν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sport CH, οι «μπλε» έχουν ανοίξει ξανά δίαυλο επικοινωνίας με τους εκπροσώπους του Γάλλου γκολκίπερ της Μίλαν.

Το περασμένο καλοκαίρι η Τσέλσι είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει στην απόκτησή του, ωστόσο δεν πλησίασε τις οικονομικές απαιτήσεις της Μίλαν. Τελικά επέλεξε να συνεχίσει με Ρόμπερτ Σάντσεθ και Φίλιπ Γιέργκενσεν, μια απόφαση που προκάλεσε αντιδράσεις στους φιλάθλους.

Η κατάσταση επανέρχεται τώρα στο προσκήνιο, καθώς ο Γιέργκενσεν φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης τον Ιανουάριο. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, η Τσέλσι θα χρειαστεί άμεση ενίσχυση για να διατηρήσει το βάθος στη θέση.

Ο Μενιάν μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν και, όπως σημειώνεται, δεν είναι αρνητικός σε ένα πιθανό μεταγραφικό βήμα. Η Τσέλσι εμφανίζεται μάλιστα να προηγείται της Γιουβέντους στη διεκδίκηση. Η περίπτωσή του θεωρείται εξαιρετική ευκαιρία στην αγορά, τόσο λόγω ποιότητας όσο και επειδή θα μπορεί να αποκτηθεί χωρίς κόστος μεταγραφής.

Παράλληλα, η παρουσία ενός έμπειρου και κορυφαίου τερματοφύλακα θα επιτρέψει στους Λονδρέζους να εξελίξουν με μεγαλύτερη ηρεμία τον πολλά υποσχόμενο Μάικ Πέντερς, που θεωρείται μακροπρόθεσμη λύση για τη θέση.

Αξίζει πάντως να αναφερθεί πως ο Ρόμπερτ Σάντσεθ παρουσιάζεται εμφανώς βελτιωμένος φέτος, με σταθερές και εντυπωσιακές εμφανίσεις. Παρόλα αυτά, η Τσέλσι φαίνεται πως επιθυμεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση, ειδικά εφόσον υπάρξει αποχώρηση.