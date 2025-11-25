«O Mπενίτεθ κάθε πρωί στις 7:30 βρίσκεται στο Κορωπί, μόνο μπροστά μπορεί να πάει τον Παναθηναϊκό»

Σε μια αποκάλυψη για τις συνήθειες του Ράφα Μπενίτεθ στις πρώτες του ημέρες στον Παναθηναϊκό, προχώρησε η εκπομπή «11 αυτοί, 11 εμείς» του OPEN.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής του SDNA, Βασίλης Παπαθεοδώρου, αυτό που έκανε την διαφορά στα μάτια του Μπαλντίνι και του Αλαφούζου, ο τρόπος που ανέλυσε το πλάνο του ο Ισπανός προπονητής.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, μάλιστα κάνει κάτι που είναι ασυνήθιστο για τις περισσότερες ομάδες, αφού κάθε πρωί τις 7:30 βρίσκεται στο Κορωπί για να προετοιμάσει την προπόνηση, να βγάλει τους αριθμούς του και να δει τι έχει να κάνει στη διάρκεια της ημέρας.

«Ένας άνθρωπος που έχει αυτή την όρεξη και αυτή την εμπειρία μπορεί να πάει τον Παναθηναϊκό μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά στο σχόλιό του ο Βασίλης Παπαθεοδώρου.