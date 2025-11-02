Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Ο Οζντόεφ «εκτέλεσε», ο Μπιάνκο... ζωγράφισε

Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» (και) τον Πανσερραϊκό, με τον Οζντόεφ να είναι ο... μόνιμος σκόρερ και τον Αλεσάντρο Μπιάνκο να... ζωγραφίζει για το τελικό 0-5.

Παβλένκα: Δεν χρειάστηκε κάποια επέμβαση από τον Τσέχο στην επιστροφή του σε ένα ήσυχο απόγευμα πλην της φάσης του δοκαριού που δεν φέρει ευθύνη.

Κένι: Δεν είχε τόση «δουλειά» από την πλευρά του, καθαρίζοντας όσες φορές χρειάστηκε.

Τέιλορ: Μέτριο παιχνίδι από τον Σκωτσέζο, ο οποίος φέρει ευθύνη στην μοναδική μεγάλη ευκαιρία του Πανσερραϊκού, το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο.

Κεντζιόρα: Σταθερός ο Πολωνός, δίχως όμως να πιεστεί.

Μιχαηλίδης: Πολύ αποτελεσματικός, χωρίς λάθη, έχοντας και μία μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο.

Μεϊτέ: Έπαιξε (και) στις Σέρρες, με τους χαφ του Πανσερραϊκού να δυσκολεύονται ξανά. Αντικαταστάθηκε για τις απαραίτητες «ανάσες».

Οζντόεφ: Ξανά σκόρερ και ξανά δίγκολο για τον Ρώσο. Κομβικός ως είθισται για τον ΠΑΟΚ, καθαρίζοντας εύκολα τον Πανσερραϊκό.

Ντεσπόντοφ: Από τα πόδια του ξεκινάει το 0-1 του ΠΑΟΚ με αυτογκόλ με την σέντρα του, όντας αρκετά θετικός όπως στα υπόλοιπα πρόσφατα παιχνίδια.

Τάισον: Το πείσμα του Βραζιλιάνου έπιασε... τόπο. Ασίστ στο 0-3 του Οζντόεφ, με αρκετές αντοχές για τον εξτρέμ του Δικεφάλου.

Κωνσταντέλιας: Άλλαζε συνεχώς θέση με τον Τάισον. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν κάπως νωχελικός, παρόλα αυτά «μάγεψε» στην επανάληψη πιάνοντας τα στάνταρ του.

Τσάλοβ: Δεν έθελξε με την απόδοσή του, καθώς ήταν ο λιγότερο καλός στην «ασπρόμαυρη» επίθεση.

Οι αλλαγές

Γιακουμάκης: Σκόραρε και αυτός από κοντά μετά από πάσα πάρε-βάλε του Τάισον για το 0-4.

Ιβανούσετς: Δύο ασίστ για τον Κροάτη σε μόλις 20 λεπτά συμμετοχής. Ανεβαίνει... game by game.

Μπιάνκο: Είχε το... κερασάκι στην τούρτα με ένα απίστευτο γκολ στο 90΄. Θετικότατος ο Ιταλός.

Θυμιάνης-Μπέρδος: Έπαιξαν ελάχιστα και δεν μπορούν να κριθούν.