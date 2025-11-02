Η Νιούκαστλ προηγήθηκε στο Λονδίνο αλλά η Γουέστ Χαμ γύρισε το ματς και πήρε την πρώτη νίκη με τον Νούνο στον πάγκο (3-1).

Ακόμα στη ζώνη του υποβιβασμού βρίσκεται η Γουέστ Χαμ παρά τη νίκη, όμως το αποτελέσμα αποτελεί ανάσα για τη συνέχεια. Αντίθετα, η Νιούκαστλ, που άνοιξε το σκορ, δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα και να μειώσει τη διαφορά την 4άδα στο -2 και κατρακύλησε 13η.

Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι με τον Μπόουεν στο 3’ και στη επόμενη φάση δέχθηκαν γκολ με το μακρινό σουτ του Μπόουεν (0-1). Στη συνέχεια όμως οι παίκτες του Νούνο ανέβηκαν, πίεσαν, βρήκαν την ισοφάριση στο 35’ με το σουτ του Πακετά εκτός περιοχής και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, την ανατροπή με το αυτογκόλ του Μπότμαν. Στην επανάληψη η Γουέστ Χαμ έμεινε πίσω, έδειξε καλά στοιχεία στην άμυνα και στο 97’ ο Σούτσεκ διαμόρφωσε το τελικό 3-1.