ΠΑΣ Γιάννινα και Καβάλα έμειναν στο «μηδέν» στους Ζωσιμάδες, με τη μάχη της παραμονής να «φουντώνει» στον Βόρειο Όμιλο της Super League 2.

Οι Γιαννιώτες είχαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα, καθώς στο 24΄ο Μπουλλάρι εκτέλεσε πέναλτι, το οποίο απέκρουσε ο Γιαννίκογλου, ενώ και στην επαναφορά ο κίπερ της Καβάλας ήταν ο νικητής.

Πριν το ημίχρονο, ο ΠΑΣ είχε και δοκάρι με σουτ του Αριγίμπι στο 44ο λεπτό, για το 0-0 του ημιχρόνου. Τελευταία φάση του αγώνα στο 56΄ κατέληξε ξανά στο δοκάρι της Καβάλας με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.



Παραμονή στα χαμηλά και για τους δύο. Στους 5 οι Γιαννιώτες, στους 6 η Καβάλα, ενώ την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΣ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ηρακλή, ενώ η Καβάλα τον Αστέρα στην Τρίπολη.

ΠΑΣ Γιάννινα (Κούστας): Σίνα, Κρυπαράκος, Τουρκοχωρίτης (62′ Ροζάριο), Παναγιώτου, Δούμας, Σελιμάι (69′ Πατρινός), Συμεωνίδης, Μπρκλιάτσα, Κοντονίκος (62′ Φλόρες), Αριγίμπι, Μπουλλάρι.

Καβάλα (Πολυχρονίδης): Γιαννίκογλου, Κατσουλίδης (46′ Σγούρος), Παναγιώτου (46′ Διονέλλης), Χρούστινετς, Αλιατίδης, Μπρέγκου, Γαβριηλίδης, Ερνάντεζ (46′ Ξυγκόρος), Σιφναίος, Κουντουριώτης (56′ Παπαδόπουλος), Βοριαζίδης (82′ Ελ Καντούσι).