Οι Γιαννιώτες είχαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα, καθώς στο 24΄ο Μπουλλάρι εκτέλεσε πέναλτι, το οποίο απέκρουσε ο Γιαννίκογλου, ενώ και στην επαναφορά ο κίπερ της Καβάλας ήταν ο νικητής.
Πριν το ημίχρονο, ο ΠΑΣ είχε και δοκάρι με σουτ του Αριγίμπι στο 44ο λεπτό, για το 0-0 του ημιχρόνου. Τελευταία φάση του αγώνα στο 56΄ κατέληξε ξανά στο δοκάρι της Καβάλας με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
Παραμονή στα χαμηλά και για τους δύο. Στους 5 οι Γιαννιώτες, στους 6 η Καβάλα, ενώ την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΣ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ηρακλή, ενώ η Καβάλα τον Αστέρα στην Τρίπολη.
ΠΑΣ Γιάννινα (Κούστας): Σίνα, Κρυπαράκος, Τουρκοχωρίτης (62′ Ροζάριο), Παναγιώτου, Δούμας, Σελιμάι (69′ Πατρινός), Συμεωνίδης, Μπρκλιάτσα, Κοντονίκος (62′ Φλόρες), Αριγίμπι, Μπουλλάρι.
Καβάλα (Πολυχρονίδης): Γιαννίκογλου, Κατσουλίδης (46′ Σγούρος), Παναγιώτου (46′ Διονέλλης), Χρούστινετς, Αλιατίδης, Μπρέγκου, Γαβριηλίδης, Ερνάντεζ (46′ Ξυγκόρος), Σιφναίος, Κουντουριώτης (56′ Παπαδόπουλος), Βοριαζίδης (82′ Ελ Καντούσι).