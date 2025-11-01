Η αναγνώριση του προβλήματος και η νέα αρχή της ΑΕΚ

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για την ΑΕΚ και τα βήματα που πρέπει να κάνει για να βγει από το αδιέξοδο.

Το έχω αναφέρει ξανά, τώρα το διαπιστώνω σε απόλυτο βαθμό και σε πρακτικό επίπεδο. Είναι μεγάλη υπόθεση για έναν οργανισμό, να έχει γεμάτο αγωνιστικό πρόγραμμα. Γιατί αντί να κάθεσαι επί μέρες και να κλαις πάνω από το χυμένο γάλα για όσα δεν έγιναν σωστά ή ένα κακό αποτέλεσμα, στρέφεσαι στην συνέχεια και πως η ΑΕΚ θα βρει ξανά τις νίκες και την ηρεμία της. Είναι ακόμα ένα μεγάλο συν που προσφέρει η ευρωπαϊκή παρουσία. Αρα, η ΑΕΚ δεν μπορεί να ασχολείται άλλο με την κακή εμφάνιση στην Ηλιούπολη και πολύ περισσότερο με όσα συνέβησαν την περασμένη Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Ετσι κι αλλιώς, όσο περνούν οι ημέρες και αντιμετωπίζεις με ψυχραιμία την κατάσταση, διαπιστώνεις πως υπήρξε συνδυασμός καλοκαιρινών λαθών, ιδιαίτερης προσέγγισης και ατυχίας λόγω τραυματισμών/τιμωριών, που έφεραν την ΑΕΚ σε οριακό σημείο. Αλλά αυτά είναι πλέον παρελθόν.

Στα φρέσκα κουλούρια, έρχεται μια τριάδα αγώνων με Παναιτωλικό, Σάμροκ Ρόβερς και ΟΦΗ, όπου η ΑΕΚ οφείλει να κάνει το απόλυτο. Για να πάρω και την γνώση που σκορπούν αφειδώς γύρω μου διάφοροι γκουρού του αθλήματος, κάθε ματς στην ώρα του. Ειδικά εκείνα που κρύβουν παγίδες. Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί αύριο τον Παναιτωλικό χωρίς Γιόβιτς, Μάνταλο, Ελίασον, Μουκουντί, τέσσερις παίκτες βασικοί σε κανονικές συνθήκες. Ζήτημα η νίκη, δεύτερο ζήτημα μια πειστική εμφάνιση. Επίγνωση της πραγματικότητας Η ΑΕΚ πρέπει να πάει ως την διακοπή δίχως άλλες αναταράξεις και εκεί να μαζέψει δυνάμεις και να βγει στην τελική ευθεία ως τις γιορτές. Στη δική μου σκέψη, είναι ξεκάθαρες οι βασικές μεταγραφικές προτεραιότητες που πρέπει να έχει η ΑΕΚ ως το φινάλε της χρονιάς. Δεν μπορεί να μην αποκτηθούν δεξί μπακ, στόπερ, δεξιός ακραίος επιθετικός και από εκεί και πέρα, είναι σημαντικό να αναγνωρίσει ο οργανισμός με επίγνωση της πραγματικότητας ποια είναι τα πραγματικά ζητήματα και θα τα επιλύσουν. Αυτό περί της πραγματικότητας είναι κρίσιμο. Γιατί δυστυχώς, δεν είναι κάτι που προέκυψε εν μέσω της σεζόν, αλλά ήταν εκεί ως πρόβλημα όλο το καλοκαίρι.

Ηταν φανερό πως δεν υπολογίζεται ο Οντουμπάτζο, άρα ο διαθέσιμος μπακ ήταν ένας. Πως ο Χρυσόπουλος δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή για κάτι περισσότερο από ματς με αντιπάλους χαμηλότερης δυναμικότητας, ενώ ο Βίντα οριακά πλέον μπορεί να λογίζεται ως 3-4ή λύση. Ο Ελίασον, ο Γκρούγιτς και η λίστα Δεν είναι μόνο αυτό. Ηταν φανερό επίσης πως δεν υπήρχε άλλος πίσω από τον Ελίασον. Το ό,τι μπορεί να καλύψει την θέση ο Κοϊτά, ο Κουτέσα, ο Γκατσίνοβιτς, ο Καλοσκάμης, δεν είναι λογικό. Και… εγώ μπορώ να καλύψω την θέση, αλλά το θέμα είναι το έλλειμμα ποιότητας και το κενό που προκύπτει. Όπως επίσης και η απορία, πως για μια κομβική μεταγραφή που αποτελούσε προτεραιότητα όλο το καλοκαίρι, η ΑΕΚ έκλεισε έναν παίκτη που θέλει χρόνο όπως φαίνεται και δεν μπορεί να έχει άμεσο αποτύπωμα, όπως συμβαίνει με τον Γκρούγιτς.

Ακόμα και για την επιλογή Λιούμπισιτς αντί Καλοσκάμη στην ευρωπαϊκή λίστα εν αναμονή του Ζίνι μπορούμε να κάνουμε κουβέντα, αλλά εδώ την απάντηση έδωσε ο ίδιος ο Νίκολιτς, αναγνωρίζοντας πως αν έπρεπε να αποφασίσει τώρα, η επιλογή του θα ήταν ο Καλοσκάμης. Το θέμα είναι αυτά είναι παρελθόν και μεταγραφές δεν μπορούν να γίνουν τώρα. Αρα, η ΑΕΚ πρέπει να βρει τον τρόπο να βελτιωθεί. Και παράλληλα να ετοιμάζεται για την συνέχεια, ώστε κάποια ζητήματα να τα λύσει και μεταγραφικά. Τα μηνύματα Κατά τα λοιπά, πάμε σε μια αγωνιστική από αυτές που μπορούν να χαρακτηριστούν πολύ μελετημένες. Δουλεμένες θα έλεγε κάποιος πιθανόν κακοπροαίρετος.

Στα Φιλαδέλφεια, σε ματς που από χέρι είναι ζόρικο και υπάρχουν ενδοιασμοί, θα είναι ο Παπαδόπουλος διαιτητής με τον Ευαγγέλου VARίστα. Δίδυμο που έχει να εμφανιστεί απέναντι στην ΑΕΚ από το περυσινό εφιαλτικό Πανσερραϊκός – ΑΕΚ, με τον Παπαδόπουλο τέταρτο του ανεκδιήγητου Τσιάρα και τον Ευαγγέλου στο VAR, να «πνίγει» δύο καθαρά πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Σε άλλα νέα, ο Βεργέτης που ήταν στο γήπεδο και έκανε τον Μπέο να βγάλει… μαλλιά για το πέναλτι που έθαψε στον Λάμπρου από τον Σάστρε, πάει τέταρτος στον Γερμανό Ζίμπερ που έρχεται να μας διδάξει τεχνογνωσία στο Ολυμπιακός – Αρης (αν χρειαστεί). Και ο Παπαπέτρου, που ήταν επίσης στο VAR της Τούμπας (εκεί που γνωστός καλοντυμένος κριτικός μας αποκάλυψε πως αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ), πάει στο ματς του Βόλου με τον Παναθηναϊκό. Θα μάθει μπάλα και ο Μπενίτεθ.

Σε άλλα νέα, είδαν πολλοί αλλά κατάλαβαν λίγοι, πως οι πίνακες παρατηρητών διαιτησίας, είναι η ευκαιρία για μια νέα αρχή στην διαιτητική ζωή. Ο Διαμαντόπουλος και ο Βάτσιος που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια από την προπαγάνδα επανεμφανίζονται, αν και τα μεγάλα πουλέν είναι ο Τουμπακάρης, ο Καλφόγλου και ο Σκουλάς. Που είχε αποχωρήσει οικειοθελώς, αλλά πιέστηκε να μην χάσει το ποδόσφαιρο τέτοιο κελεπούρι. Και μου έλεγαν κάποιοι που ξέρουν το παιχνίδι αλλιώς, πως όλο αυτό μπορεί να εκληφθεί και ως επίδειξη δύναμης του λιμανιού. Για να δούμε…