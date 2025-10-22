Από το Βελιγράδι ως τη Μόσχα: ο Μάρκο Νίκολιτς και η «κατάρα» μέσα στο… σπίτι

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Αμπερντίν στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της League Phase του Conference League και ο Σέρβος τεχνικός ψάχνει να «σπάσει» μια προσωπική δυσμενή παράδοση που κρατά από το 2014. Το SDNA έχει όλες τις λεπτομέρειες.

Πρώτο παιχνίδι σε ευρωπαϊκό όμιλο μέσα στο…σπίτι για την ΑΕΚ το βράδυ της Πέμπτης (23/10).

Η Ένωση αντιμετωπίζει την Αμπερντίν για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League και ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να «σπάσει» μια ατομική - αρνητική - παράδοση.

Ο Σέρβος τεχνικός δεν έχει κερδίσει ποτέ το πρώτο εντός έδρας ματς στο πλαίσιο ομίλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων στους προηγούμενους σταθμούς της καριέρας του.

Σε τέσσερα συνολικά παιχνίδια μετράει 2 ισοπαλίες και 2 ήττες και το SDNA καταγράφει και τα τέσσερα παχινίδια.

18 Σεπτεμβρίου 2014 – Europa League

Παρτιζάν – Τότεναμ 0-0

Η ομάδα του Βελιγραδίου υποδέχτηκε τα Σπιρούνια» για την πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Europa League κι ενώ στον ίδιο όμιλο συμμετείχε ο Αστέρας Τρίπολης και η Μπεσίκτας.

Η Τότεναμ, υπό την καθοδήγηση του Μαουρίσιο Ποκετίνο, δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει ευκαιρίες και να διασπάσει την οργανωμένη άμυνα της Παρτιζάν.

Η καλύτερη στιγμή για την Τότεναμ ήρθε στο 2΄, όταν ο Χάρι Κέιν σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Από εκεί και πέρα, δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά την αντίπαλη εστία.

Αντίθετα, η Παρτιζάν είχε περισσότερες ευκαιρίες για γκολ, αλλά δεν κατάφερε να τις εκμεταλλευτεί μέσα σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί της.

20 Σεπτεμβρίου 2018 – Europa League

Βίντι – Μπάτε Μπορίσοφ 0-2

Η Βίντι του Μάρκο Νίκολιτς υποδέχθηκε την Μπάτε Μπορίσοφ στο πλαίσιο της φάσης ομίλων του UEFA Europa League 2018/19.

Ο αγώνας διεξήχθη στο «Groupama Arena» της Βουδαπέστης, παρουσία σχεδόν 15.000 φιλάθλων. Η ομάδα από τη Λευκορωσία επικράτησε με σκορ 2-0, με γκολ των Τουομίνεν στο 27' και Φιλιπένκο στο 85'.

27 Οκτωβρίου 2020 – Champions League

Λοκομοτίβ Μόσχας – Μπάγερν Μονάχου 1-2

Η γερμανική ομάδα επικράτησε με σκορ 2-1 της Λοκομοτίβ Μόσχας του Μάρκο Νίκολιτς στο πλαίσιο της φάσης ομίλων του Champions League, σε αγώνα που διεξήχθη στο Στάδιο «RZD Arena» στη Μόσχα.

Οι Βαυαροί άνοιξαν το σκορ στο 13ο λεπτό με κεφαλιά του Λεόν Γκορέτσκα. Η Λοκομοτίβ σοφάρισε στο 70ο λεπτό με γκολ του Αντόν Μιράντσουκ.

Η Μπάγερν ανέκτησε το προβάδισμα στο 79ο λεπτό με σουτ του Γιόσουα Κίμιχ. Η ομάδα της Μόσχας δημιούργησε ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει εκ νέου.

16 Σεπτεμβρίου 2021 – Europa League

Λοκομοτίβ Μόσχας – Μαρσέιγ 1-1

Ο αγώνας στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Europa League ξεκίνησε με τη Μαρσέιγ να επιβάλλει τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά.

Η ομάδα του Χόρχε Σαμπαόλι κυκλοφορούσε την μπάλα με άνεση και πίεζε ασφυκτικά τη ρωσική άμυνα.

Η Λοκομοτίβ, υπό τον Μάρκο Νίκολιτς, προσπάθησε να «κλείσει» τους χώρους και να απειλήσει στην κόντρα επίθεση με τον Φάουστινο Αντζόριν και τον Σμολόφ.

Στο 57ο λεπτό, η Μαρσέιγ βγήκε σε επικίνδυνη επίθεση. Ο Τσενγκίζ Ουντέρ έκανε διείσδυση από τα δεξιά και ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Ναγιάρ Τικνιζιάν, ο οποίος είχε ήδη δεχτεί κίτρινη κάρτα νωρίτερα.

Ο διαιτητής υπέδειξε σωστά το πέναλτι και έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Τικνιζιάν, αφήνοντας τη Λοκομοτίβ με δέκα παίκτες.

Στο 59’, ο ίδιος ο Τσενγκίζ Ουντέρ ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ψύχραιμο πλασέ, γράφοντας το 0-1 για τη Μαρσέιγ.



Η γαλλική ομάδα, παίζοντας πλέον με αριθμητικό πλεονέκτημα, έδειχνε έτοιμη να «κλειδώσει» τη νίκη. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η Λοκομοτίβ δεν παράτησε το παιχνίδι.

Ο νεαρός Άγγλος Φάουστινο Αντζόριν (δανεικός από την Τσέλσι) πήρε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή και με όμορφη ατομική ενέργεια και φαλτσαριστό σουτ έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Μανταντά, ισοφαρίζοντας σε 1-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.