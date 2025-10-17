Τσάβι: «Δύσκολο να χάσει η Ισπανία, ο Ντεμπελέ άξιζε την Χρυσή Μπάλα»

Ο θρύλος του ισπανικού ποδοσφαίρου και της Μπαρτσελόνα, αναφέρθηκε στις φιλοδοξίες της «La Roja» για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 σε Μεξικό, Καναδά και ΗΠΑ.

Περίπου δέκα μήνες πριν από το Μουντιάλ του 2026, η Adidas παρουσίασε την μπάλα της διοργάνωσης, που ονομάσθηκε «Trionda». Εκπροσωπώντας τις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν το τουρνουά, δηλαδή το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, αυτή η μπάλα πρόκειται να αφήσει το... στίγμα της στην διοργάνωση, ενώ για να σηματοδοτήσει την κυκλοφορία της, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2010 και ηγετική μορφή της Adidas, Τσάβι, παραχώρησε σύντομη στην γαλλική ιστοσελίδα «Footmercato».

Ο θρύλος του ισπανικού ποδοσφαίρου και της Μπαρτσελόνα, αναφέρθηκε στις φιλοδοξίες της «La Roja» για το Παγκόσμιο Κύπελλο, στο στυλ παιχνιδιού της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, στον Λουϊς Ενρίκε και στον νικητή της «Χρυσής Μπάλας» του 2025, Ουσμάν Ντεμπελέ.

Ερωτηθείς για τις πιθανότητες της Ισπανίας να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Τσάβι, επεσήμανε:

«Νομίζω ότι η Ισπανία είναι ένα από τα φαβορί, επειδή μόλις κέρδισε το Euro, αλλά κι επειδή έχει προπονητή εδώ και χρόνια τον Λουϊς Ντε Λα Φουέντε. Τα πάνε πολύ καλά και νομίζω ότι έχουν παίκτες σε κάθε θέση που κάνουν την διαφορά. Υπάρχει πολύ ταλέντο σε κάθε θέση, ανταγωνιστικοί παίκτες με εμπειρία, κάποιοι που έχουν ήδη κερδίσει τα πάντα. Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι προφανώς διαφορετικό, αλλά τους βλέπω πολύ δυνατούς. Νομίζω ότι ο Λουίς ντε λα Φουέντε κάνει εξαιρετική δουλειά και έχει την αυτοπεποίθηση να κάνει την διαφορά. Αποφασιστικοί παίκτες στην επίθεση, μια πολύ συμπαγής μεσαία γραμμή και μια αμυντική γραμμή που συνδυάζει εμπειρία και νιάτα. Θα είναι πολύ δύσκολο να νικηθεί η Ισπανία».

Αναφερόμενος στην διαφορά μεταξύ του τρόπου που παίζουν οι εθνικές ομάδες και αυτού των μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, ο Ισπανός τεχνικός, τόνισε:

«Νομίζω ότι η Ισπανία μοιάζει πολύ με την Μπαρτσελόνα ή άλλες ομάδες που θέλουν να έχουν την μπάλα, που θέλουν να είναι οι πρωταγωνιστές με αυτήν. Ο Λουίς ντε λα Φουέντε δεν είναι από τους τύπους που κάνουν εικασίες. Θέλει να πιέζει ψηλά, να κρατά την μπάλα, να παίζει στο αντίπαλο μισό. Είναι επιθετικός προπονητής. Είναι αλήθεια ότι κατά καιρούς ξέρουν πώς να επιστρέφουν καλά.

Όταν βρίσκονται πίσω στο σκορ, αμύνονται καλά και στην συνέχεια, με τους Λαμίν Γιαμάλ και Νίκο Γουίλιαμς, περνούν στην αντεπίθεση. Είναι επίσης δυνατοί στις μεταβάσεις, κυριαρχούν σε όλες τις πτυχές του παιχνιδιού, αλλά θα έλεγα ότι η Ισπανία είναι μια πολύ επιθετική ομάδα, που θέλει να κυριαρχήσει και να είναι πρωταγωνίστρια. Το να παρακολουθείς την Ισπανία να παίζει είναι μια ευχαρίστηση για τους θεατές».

Στην συνέχεια, ο Τσάβι μίλησε για τους Λουϊς Ενρίκε και Χάνσι Φλικ στην Παρί Σεν Ζερμέν και στην Μπαρτσελόνα:

«Είναι αρκετά παρόμοιο. Και οι δύο θέλουν να έχουν την μπάλα και οι δύο θέλουν να είναι πρωταγωνιστές. Ο Λουίς Ενρίκε, για παράδειγμα, είναι ένας προπονητής που δεν σκέφτεται να υποχωρήσει. Θέλει να πιέζει για 90 λεπτά. Ο Χάνσι Φλικ, παίζει με μια πολύ βαθιά αμυντική γραμμή και κάθε τακτική έχει την δική του προσέγγιση. Αλλά στην περίπτωση της εθνικής Ισπανίας, υπάρχει μια έντονη ομοιότητα με αυτό που θέλουν η Μπάρτσα και η Παρί Σεν Ζερμέν».

Οσον αφορά στον Ουσμάν Ντεμπελέ, ο Τσάβι ήταν απόλυτος: «Ο Ουσμάν είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Το ξέραμε αυτό από την στιγμή που ήλθε στην Μπαρτσελόνα. Είδαμε όλες τις δυνατότητές του και εργασθήκαμε σκληρά για να τον κάνουμε να νιώθει άνετα και χαρούμενος. Είδαμε έναν παίκτη με μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης, μια πραγματική επιθυμία για μάθηση. Και εξελίχθηκε πολύ μαζί μας. Στην συνέχεια, προέκυψε η πρόταση από την Παρί Σεν Ζερμέν, μετακόμισε στο Παρίσι, και εκεί... εξερράγη εντελώς. Είναι χαρούμενος εκεί, νιώθει σαν το αστέρι της ομάδας και του σχεδιασμού. Και επιπλέον, κατέκτησαν το Champions League, όπου έλαμψε με πολλά γκολ και ασίστ. Έκανε την διαφορά. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, και η «Χρυσή Μπάλα» του αξίζει και με το παραπάνω».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει την νέα μπάλα της Adidas, ο Τσάβι, δήλωσε: «Είναι όμορφη, έτσι δεν είναι; Αντιπροσωπεύει τις τρεις χώρες υποδοχής: Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ωραία και ευχάριστη στην αφή. Έχω υπέροχες αναμνήσεις από την «Jabulani». Κερδίσαμε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ισπανία, το πρώτο στην Ιστορία της χώρας, ένα εξαιρετικό γεγονός. Νομίζω ότι αυτή η νέα μπάλα θα είναι επιτυχία επειδή συμβολίζει ολόκληρη την οργάνωση που περιβάλλει αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ας απολαύσουμε λοιπόν αυτό το σπουδαίο Παγκόσμιο Κύπελλο».