Η ΑΕΛ γνώρισε την δεύτερη πιο βαριά ήττα στην έδρα της

Ο ΝΠΣ Βόλος «διέλυσε» την ΑΕΛ με 5-2 μέσα στην AEL FC Arena, με τους «Βυσσινί» να γνωρίζουν την δεύτερη πιο βαριά ήττα της ιστορίας τους, ως γηπεδούχοι!

Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη δεν βρέθηκε σε καθόλου καλή ημέρα, γνωρίζοντας μια βαρύτατη ήττα κάτι που προκάλεσε και τις έντονες αντιδράσεις των οπαδών της ΑΕΛ.

Το αποτέλεσμα στο ματς με τον Βόλο, θύμισε στους Λαρισαίους το πιο εφιαλτικό ματς που έχουν βιώσει οι «βυσσινί» στην έδρα τους, όταν είχαν ηττηθεί με 2-6 από τον ΟΦΗ το μακρινό 1995.

Τότε, η ΑΕΛ είχε υποδεχθεί τον ΟΦΗ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, με τους Κρητικούς να στήνουν πάρτι επικρατώντας με 2-6, σε μια χρονιά όπου στο τέλος της η Λάρισα είχε αποχαιρετήσει την μεγάλη κατηγορία.