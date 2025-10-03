Νίκολιτς: «Παίξαμε στον ρυθμό της Τσέλιε - Το ήθελαν περισσότερο από εμάς και είναι ανεπίτρεπτο»

Απογοητευμένος ήταν ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την ήττα της ΑΕΚ από την Τσέλιε, λέγοντας πως η ομάδα της Σλοβενίας φάνηκε να θέλει περισσότερο τη νίκη κι αυτό ήταν ανεπίτρεπτο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Δεν ήταν καλό αποτέλεσμα για εμάς. Παίξαμε στον ρυθμό της Τσέλιε, πέσαμε στην παγίδα. Σκοράραμε νωρίς και έπρεπε να κοντρολάρουμε το παιχνίδι, κάτι που κάναμε για μία στιγμή. Μετά δεχτήκαμε τρία ίδια γκολ, από δεύτερες μπάλες που χάνονται στην περιοχή μας. Πραγματικά μία δύσκολη βραδιά, Μπορούμε να πάρουμε μάθημα.

Η Τσέλιε το ήθελε περισσότερο από εμάς και αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Συνήθως δεν κάνω meeting μετα το ματς, απόψε έκανα. Είχαμε την πρώτη ήττα, ποτέ δεν είναι καλό να χάνεις, μπορεί να αποτελέσει μάθημα πως δεν πρέπει να υποτιμούμε κανέναν και να παίζουμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας.

Παντα την ευθύνη την έχει προπονητής και την αναλαμβάνω. Αν δουμε όλα τα γκολ είναι όλα στο όριο του οφσάιντ. Γίνονται λάθη εκεί. Αλλά όταν οι παίκτες δεν έχουν συγκέντρωση επίσης είναι η ευθύνη του. Επίσης ο προπονητής πρέπει να έχει τη λύση στο πρόβλημα και εγώ έχω την απάντηση.»