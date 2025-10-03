Ισοπεδωτική ΑΕΚ Λάρνακας, ήττα για την Αμπερντίν πριν την OPAP Arena

Η ΑΕΚ μπορεί να τα βρήκε... σκούρα στην Σλοβενία, αλλά η ΑΕΚ Λάρνακας ήταν ισοπεδωτική (4-0) απέναντι στην Άλκμααρ. Ήττα με ανατροπή για την Αμπερντίν πριν την Νέα Φιλαδέλφεια με 2-3 κόντρα στην Σαχτάρ.

H AEK δεν τα κατάφερε στην Σλοβενία απέναντι στην Τσέλιε και γνώρισε την ήττα με 3-1 στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Μια άλλη... AEK, αυτή της Λάρνακας, κατάφερε να πάρει ευρεία νίκη με 4-0 κόντρα στην Άλκμααρ εντός έδρας με τα τέρματα των Ρούμπιο, Μπάγιτς, Ιβανόβιτς και Ρόντεν, ξεκινώντας με το... δεξί τις υποχρεώσεις της.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ κατάφερε να πάρει μεγάλο διπλό στην έδρα της Αμπερντίν (2-3), με την ομάδα από την Σκωτία να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική. Ο Κάρλσον με πέναλτι άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση για τους γηπεδούχους, όμως με τρία τέρματα των Ναζαρίνα, Φερέιρα και Ενρίκε οι Ουκρανοί γύρισαν το ματς. Η Αμπερντίν κατάφερε να μειώσει σε 2-3 με τον Ντέβλιν στο 69', αλλά χωρίς να καταφέρει κάτι περισσότερο.

Η Φιορεντίνα που θα κοντραριστεί και με την ΑΕΚ, ξεκίνησε θετικά και εκείνη τις υποχρεώσεις της στην League Phase με νίκη (2-0) κόντρα στην... άσημη Σίγμα Όλομουτς.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του Europa Conference League για τα παιχνίδια των 22:00:

Τσέλιε - ΑΕΚ 3-1

ΑΕΚ Λάρνακας - Άλκμααρ 4-0

Αμπερντίν - Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-3

Λέγκια Βαρσοβίας - Σαμσουνσπόρ 0-1

Ρακόφ - Κραϊόβα 2-0

Σέλμπουρν - Χάκεν 0-0

Σλόβαν Μπρατισλάβας - Στρασβούργο 1-2

Σπάρτα Πράγας - Σάμροκ Ρόβερς 4-1

Φιορεντίνα - Σίγμα Όλομουτς 2-0