Χωρίς Κουλμπόκα στη Βενετία ο Άρης

Χωρίς τον Άρνολντας Κουλμπόκα ταξιδεύει ο Άρης για τη Βενετία, όπου αύριο (30/9 21:00) κάνει την πρεμιέρα του στο φετινό Eurocup.

Η αποστολή της ομάδας ταξίδεψε για την Ιταλία το μεσημέρι της Δευτέρας (29/09), μετά από την πρωινή προπόνηση που έκανε στο «Nick Galis Hall».

Εκτός από τον Γιώργο Τανούλη, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης, στη Θεσσαλονίκη έμεινε ο Άρνολντας Κουλμπόκα, λόγω των ενοχλήσεων στον λαγονοψοΐτη, αλλά και της ίωσης που τον κατέβαλε.

Ταυτόχρονα, κανονικά υπολογίζεται ο Λευτέρης Μποχωρίδης, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα στη γάμπα που τον ταλαιπωρούσε.

Το πρωί της Τρίτης οι «κιτρινόμαυροι» θα πραγματοποιήσουν προπόνηση στην «Palasport Giuseppe Taliercio», πριν από τον αυριανό αγώνα.

Αναλυτικά η αποστολή του Άρη:

Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ, Παναγιώτης Λέφας, Μπράις Τζόουνς, Μπριν Φορμπς, Τζέικ Φόρεστερ, Στέλιος Πουλιανίτης, Γιώργος Γκιουζέλης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Βασίλης Καζαμίας, Στίβεν Ίνοχ, Ρόνι Χάρελ, Άλεξ Αντετοκούνμπο