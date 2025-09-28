Πρώτη νίκη για τον Παναθηναϊκό με «χρυσή» σκόρερ την Πούλιου

Δυσκολεύτηκε όμως πήρε το πρώτο του τρίποντο ο Παναθηναϊκός, νικώντας με 1-0 τον Αχαρναϊκό.

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού νίκησε με δυσκολία τον Αχαρναϊκό με 1-0 στη Βάρη , πέτυχε την πρώτη νίκη της χρονιάς και σκαρφάλωσε στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Οι «πράσινες» ήταν ανώτερες και βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα από τη βούλα του πέναλτι με την Πούλιου στο 61΄ και κράτησαν το αποτέλεσμα ως το τέλος.

Αμυντικά οι «πράσινες» δεν αντιμετώπισαν προβλήματα ωστόσο δεν έβρισκαν εύκολα τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα.

Με αυτό το αποτέλεσμα το «τριφύλλι» έφτασε τους 4 βαθμούς και κυνηγάει τις ΑΕΚ, Ρέα, ΟΦΗ και ΠΑΟΚ και ξεπέρασε τον Οδυσσέα Γλυφάδας και τον Αστέρα Τρίπολης που έχουν 3 βαθμούς.

Παναθηναϊκός (Κνέζεβιτς): Νάση, Κόλλια, Νάνου, Πούλιου, Πλατανιά, Ίλιτς, Σιαφαρίκα, Ζώτου, Καλαντάντζε, Νίκολιτς και Μπράντιτς.

Αλλαγές μπήκαν οι Μπριάνα , Πέιου , Κωστοπούλου , Σκαρλατίδη . Στη θέση των Νάνου , Σιαφαρίκα , Μπράντιτς και Πλατανιά

Ποδοσφαιρο γυναικων