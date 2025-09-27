Οι αλλαγές του προπονητή της Μπράιτον γύρισαν όλο το παιχνίδι και οι γλάροι έφτασαν σε τεράστιο διπλό μέσα στην έδρα της Τσέλσι με 1-3!

Για 53 λεπτά η Μπράιτον έμοιαζε χαμένη στο γήπεδο, το παιχνίδι ήταν ένας μονόλογος για την Τσέλσι. Οι μπλε είχαν ανοίξει το σκορ με κεφαλιά του Έντσο Φερνάντες (24’), είχαν τον απόλυτο έλεγχο και είχαν στριμώξει την Μπράιτον στα σχοινιά.

Ωστόσο, στο ποδόσφαιρο αρκεί μία στιγμή για να χαθεί ο έλεγχος και να αλλάξουν τα πάντα. Η αποβολή του Τσαλόμπα στο ξεκίνημα της επανάληψης (53’) άλλαξε τις αριθμητικές ισορροπίες και έφερε την απόλυτη ανατροπή.

Ο Χιούρτσελερ άδειασε τον πάγκο του και άρχισε να ρίχνει ότι πιο επιθετικό έχει μέσα. Μία καρφωτή κεφαλιά του Γουέλμπεκ έφερε το 1-1 (77’) και αφού ο διαιτητής αρνήθηκε καθαρό πέναλτι του Γκουστό στον Μίντεχ, ο τεχνικός της Μπράιτον πήγε all-in.

Γέμισε κι άλλο την αντίπαλη περιοχή με τον Στέφανο Τζίμα (85’), πολιόρκησε με κάθε τρόπο και τελικά δικαιώθηκε.

Ο Ντε Κάιπερ, που μπήκε στο παιχνίδι μαζί με τον Τζίμα έκανε από κοντά το 1-2 (92’) και στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γουέλμπεκ με δεύτερο γκολ έκανε το τελικό 1-3, στην πολύ μεγάλη ανατροπή της Μπράιτον που είχε την σφραγίδα του Γερμανού τεχνικού της.