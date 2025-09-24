MENU
Ο Ταρέμι απείλησε τον Αστέρα από τα πλάγια vid)

Στο 60ό λεπτό ο Ταρέμι μπήκε από πλάγια δεξιά στην περιοχή του Αστέρα, προσπάθησε να πλασάρει αλλά με τα πόδια απέκρουσε ο Κακαδιάρης.

Η ευκαιρία του Ταρέμι

