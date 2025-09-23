Η Μίλαν έβαλε 3 γκολ, είχε 4 δοκάρια και πέρασε πάνω από την Λέτσε (3-0) για την πρόκριση στους «16» του Coppa Italia.

Ανεβασμένη η Μίλαν του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, πέρασε με μεγάλη άνεση βάζοντας μόλις 3 γκολ κόντρα στην Λέτσε (3-0) και έκλεισε ραντεβού με την Λάτσιο στο Olimpico για τη φάση των «16».

Οι Rossoneri βρέθηκαν με παίκτη περισσότερο στο 19’ εξαιτίας του σκληρού μαρκαρίσματος του Ζίμπερτ και στο 20’ άνοιξαν το σκορ με τον Σαντιάγο Χιμένες σε κενό τέρμα έπειτα από σέντρα του Μπαρτσεσάγκι. Το 2-0 έκανε στο 51’ ο Ν’Κουνκού με γυριστό έπειτα από σέντρα του Σαλεμάκερς και στο 64’ ο Πούλισιτς βρήκε δίχτυα από κοντά ύστερα από προσπάθεια του Φοφανά. Το 3-0 ήταν «φτωχό» καθώς η Μίλαν είχε 4 δοκάρια με τους Ραμπιό (9’), Ν’Κουνκού (30’), Λόφτους-Τσίκ (47’) και ένα που παραλίγο να γίνει αυτογκόλ (74’).

Νωρίτερα, η Ουντινέζε επιβλήθηκε 2-1 της Παλέρμο και θα παίξει μονό ματς στην έδρα της Γιουβέντους, ενώ η Κάλιαρι διέλυσε με 4-1 την Φροζινόνε και αν θέλει να παίξει στους «8» πρέπει να αποκλείσει την Νάπολι στο Diego Maradona.