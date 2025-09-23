Πρόστιμο στην ΑΕΚ από τη ΔΕΑΒ για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό

Η Ένωση θα πληρώσει 10.000 ευρώ.

Στο κατηγορητήριο υπήρχε αναφορά για αποκόλληση και καταστροφή 60 καθισμάτων για τα οποία προβλέπεται μόνο πρόστιμο.

Να σημειωθεί ότι ο νόμος προβλέπει μια αγωνιστική τιμωρία της έδρας μόνο για ρίψη αντικειμένων ή και καθισμάτων.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

1) Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας,

β) το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του γηπέδου,

από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του αγώνα, που διεξήχθη στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ στις 14/09/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SuperLeague, περιόδου 2025-2026, φίλαθλοι της ΠΑΕ ΑΕΚ προέβησαν σε αποκόλληση και καταστροφή, εξήντα (60) περίπου πλαστικών καθισμάτων από τις κερκίδες και πιο συγκεκριμένα από τις θύρες 4, 5 και 6 του ανωτέρω Σταδίου, επέβαλε με την υπ’ αριθμό 21/2025 Απόφασή της, στην Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΕ ΑΕΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024.