Παναθηναϊκός: Τα εισιτήρια για Καλλιθέα

Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού βρίσκονται τα εισιτήρια για τον αυριανό (17/9) αγώνα Κυπέλλου με την Athens Kallithea, στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης κόντρα στην Athens Kallithea στο πλαίσιο της φάσης ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας (17/9, 17:30) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από σήμερα.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με την Athens Kallithea έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH 1Β , 5Γ, 6, 7, 8Β, 12Β 15 € 1Α, 5Β , 8Α , 12Α 20 € 2, 5Α , 9, 11 25€ 10 55€ 3 135 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION