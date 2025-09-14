Στα Χανιά και ο Ζοσουέ Μουίμπα Ισάλα

Ο αμυντικός Ζοσουέ Μουίμπα Ισάλα είναι η τελευταία προσθήκη στο ρόστερ των Χανίων, πριν την έναρξη της Super League 2.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει με χαρά την απόκτηση του Ζοσουέ Μουίμπα Ισάλα, ο οποίος θα ενισχύσει την αμυντική γραμμή της ομάδας μας.

Ο Ζοσουέ Μουίμπα Ισάλα γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2003 στην Κινσάσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, έχει ύψος 1,87 μ., αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και είναι δεξιοπόδαρος.

Εκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ΑΚ Ρέιντζερς της πατρίδας του. Το 2022-2023 μετακόμισε στο Κονγκό για να φορέσει τη φανέλα της Ντιάμπλ Νουάρ, ενώ την επόμενη χρονιά (2023-2024) αγωνίστηκε στο πρώτο μισό με την ΑΚ Ρέιντζερς στη Β΄ Εθνική της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και στο δεύτερο μισό με την ιστορική ΑΣ Βίτα Κλαμπ Κινσάσα. Την περσινή σεζόν (2024-2025) μεταγράφηκε στη Γαλλία για λογαριασμό της Κλερμόν Φουτ, όπου κατέγραψε 13 συμμετοχές στη Β΄ Εθνική Γαλλίας (Ligue 2).

Η οικογένεια της ΠΑΕ Χανιά καλωσορίζει τον Ζοσουέ Μουίμπα Ισάλα και του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τα «κυανόλευκα».