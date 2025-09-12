Η Νότιγχαμ Φόρεστ επισημοποίησε τον δανεισμό του Ζότα Σίλβα

Διαβάσατε νωρίτερα τα δεδομένα της συμφωνίας ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπεσίκτας για τον μονοετή δανεισμό του 27χρονου επιθετικού, Ζότα Σίλβα.
Ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε πρώτος την παραχώρηση του Πορτογάλου άσου, με το... ενοίκιο να κλειδώνει στα 2,5 και όχι 3 εκ. ευρώ, σύμφωνα με το «transfermarkt».
«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Ζότα Σίλβα έχει ενταχθεί στην Μπεσίκτας με δανεισμό για τη σεζόν 2025/26. Η τουρκική ομάδα έχει, επίσης, τη δυνατότητα να καταστήσει τη συμφωνία μόνιμη στο τέλος της σεζόν. Ευχόμαστε στον Ζότα καλή επιτυχία για το υπόλοιπο της σεζόν», αναφέρει η παρακάτω ανάρτηση της Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Χ».
We can confirm that Jota Silva has joined Beşiktaş on loan for the 2025/26 season.— Nottingham Forest (@NFFC) September 12, 2025
The Turkish side also hold the option to make the deal permanent at the end of the campaign.
We wish Jota well for the rest of the season. 🤝