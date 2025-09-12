Η Νότιγχαμ Φόρεστ επισημοποίησε τον δανεισμό του Ζότα Σίλβα

Ο Πορτογάλος επιθετικός θα αφήσει το Νησί μετά από ένα χρόνο και θα συνεχίσει στην Μπεσίκτας, η οποία μπορεί να τον αποκτήσει το 2026 με 17 εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάσατε νωρίτερα τα δεδομένα της συμφωνίας ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπεσίκτας για τον μονοετή δανεισμό του 27χρονου επιθετικού, Ζότα Σίλβα.

Ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε πρώτος την παραχώρηση του Πορτογάλου άσου, με το... ενοίκιο να κλειδώνει στα 2,5 και όχι 3 εκ. ευρώ, σύμφωνα με το «transfermarkt».

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Ζότα Σίλβα έχει ενταχθεί στην Μπεσίκτας με δανεισμό για τη σεζόν 2025/26. Η τουρκική ομάδα έχει, επίσης, τη δυνατότητα να καταστήσει τη συμφωνία μόνιμη στο τέλος της σεζόν. Ευχόμαστε στον Ζότα καλή επιτυχία για το υπόλοιπο της σεζόν», αναφέρει η παρακάτω ανάρτηση της Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Χ».