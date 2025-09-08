Ρόδρι: «Ντεμπελέ και Βιτίνια είναι οι επικρατέστεροι για την Χρυσή Μπάλα»

Ο τελευταίος κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, κλήθηκε να επιλέξει τα φαβορί για να τον διαδεχθούν στην φετινή εκδήλωση για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον κόσμο.

Ο Ρόδρι, μιλώντας για την τελετή της Χρυσής Μπάλας, τόνισε ότι θα ήθελε να δει τον Λαμίν Γιαμάλ και τον Πέδρι να κατακτούν το βραβείο, όμως τα φαβορί είναι ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Βιτίνια.

«Η Χρυσή Μπάλα είναι δύσκολη υπόθεση. Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν η ομάδα της σεζόν και θα ήταν δύσκολο να μη δοθεί σε κάποιον από εκεί. Χαίρομαι για τον Λουίς Ενρίκε.

Θα ήθελα να δω τον Λαμίν Γιαμάλ ή τον Πέδρι να την κερδίζουν, γιατί είναι συμπαίκτες μου στην Εθνική, αλλά με βάση την αγωνιστική αξία, ο Ντεμπελέ ή ο Βιτίνια είναι οι κυριότεροι διεκδικητές», ανέφερε ο Ρόδρι.