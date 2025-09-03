Οι αντίπαλοι του Άρη στη League Phase του Κυπέλλου - Ντέρμπι με ΠΑΟΚ την 4η αγωνιστική

Ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη και Άρης - ΠΑΟΚ έβγαλε η κληρωτίδα για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος - Ποια είναι τα 4 παιχνίδια του Άρη

Τους αντιπάλους του στο Κύπελλο Ελλάδος έμαθε ο Άρης, κατά την σημερινή κλήρωση.

Αναλυτικά:

1η Αγωνιστική 16-17-18.09.2025 Παναιτωλικός - Άρης

2η Αγωνιστική 23-24-25.09.2025 Άρης - Μαρκό

3η Αγωνιστική 28-29-30.10.2025 Αιγάλεω - Άρης

4η Αγωνιστική 02-03-04.12.2025 Άρης - ΠΑΟΚ

Στη League Phase κάθε ομάδα θα δώσει 4 αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας, με μία από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας και το σύνολο των αγώνων θα είναι 40.

Τα αποτελέσματα της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).

Στις 25 Απριλίου του 2026 θα διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο ΟΑΚΑ