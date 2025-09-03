Άρης - ΠΑΟΚ στο Κύπελλο: Οι αντίπαλοι του Δικεφάλου στη League Phase!

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν θα αγωνιστούν την 2η αγωνιστική λόγω Ευρώπης και οι αγώνες τους θα διεξαχθούν την 5η αγωνιστική. Η αυλαία για τους Θεσσαλονικείς ανοίγει με το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό (16-17-18/9).
Όπως είναι ήδη γνωστό, δεν γίνεται να διεξαχθούν δύο σερί εντός ή εκτός έδρας παιχνίδια, με τη σειρά των αγώνων να επιστρέφει στην Τούμπα. Ως εκ τούτου, το επόμενο ματς για τους ασπρόμαυρους είναι στο σπίτι τους κόντρα στην ΑΕΛ (28-29-30/10).
Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης αναμένεται να... κρίνει πολλά όσον αφορά το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα του Δικεφάλου στη νεοσύστατη διοργάνωση του Κυπέλλου.
Ο ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις απέναντι στη νεοφώτιστη στη Super League 2 Μαρκό, στην Τούμπα, στα τέλη Δεκέμβρη (16-17-18/12).
Μάλιστα, το Άρης - ΠΑΟΚ για το Κύπελλο θα διεξαχθεί λίγα 24ωρα πριν την 13η αγωνιστική της Super League, όπου ο Δικέφαλος θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπας τους «κιτρινόμαυρους».
Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ:
Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 16-17-18/9
ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 28-29-30/10
Άρης - ΠΑΟΚ 2-3-4/12
ΠΑΟΚ - Μαρκό 16-17-18/12
