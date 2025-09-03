Άρης - ΠΑΟΚ στο Κύπελλο: Οι αντίπαλοι του Δικεφάλου στη League Phase!

Ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη και Άρης - ΠΑΟΚ έβγαλε η κληρωτίδα για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος - Ποια είναι τα 4 παιχνίδια του Δικεφάλου!

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν θα αγωνιστούν την 2η αγωνιστική λόγω Ευρώπης και οι αγώνες τους θα διεξαχθούν την 5η αγωνιστική. Η αυλαία για τους Θεσσαλονικείς ανοίγει με το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό (16-17-18/9).

Όπως είναι ήδη γνωστό, δεν γίνεται να διεξαχθούν δύο σερί εντός ή εκτός έδρας παιχνίδια, με τη σειρά των αγώνων να επιστρέφει στην Τούμπα. Ως εκ τούτου, το επόμενο ματς για τους ασπρόμαυρους είναι στο σπίτι τους κόντρα στην ΑΕΛ (28-29-30/10).

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης αναμένεται να... κρίνει πολλά όσον αφορά το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα του Δικεφάλου στη νεοσύστατη διοργάνωση του Κυπέλλου.

Ο ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις απέναντι στη νεοφώτιστη στη Super League 2 Μαρκό, στην Τούμπα, στα τέλη Δεκέμβρη (16-17-18/12).

Μάλιστα, το Άρης - ΠΑΟΚ για το Κύπελλο θα διεξαχθεί λίγα 24ωρα πριν την 13η αγωνιστική της Super League, όπου ο Δικέφαλος θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπας τους «κιτρινόμαυρους».

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ:

Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 16-17-18/9

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 28-29-30/10

Άρης - ΠΑΟΚ 2-3-4/12

ΠΑΟΚ - Μαρκό 16-17-18/12