Στην Ατλέτικο Μαδρίτης ο Νίκο Γκονζάλες

Παρελθόν από τη Γιουβέντους αποτελεί ο Νίκο Γκονζάλες, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο 28χρονος παίκτης, ο οποίος στη διάρκεια του καλοκαιριού αποκτήθηκε μόνιμα από τη Φιορεντίνα και μετά από έναν χρόνο δανεισμού στο σύλλογο του Τορίνο, εντάχθηκε στο δυναμικό των «ροχιμπλάνκος» και πάλι ως δανεικός.

Μόνο που στο συμβόλαιό του μπήκε και ο όρος της υποχρεωτικής αγοράς του έναντι 33 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις, που δεν έγιναν γνωστές.

«Μετά από μία σεζόν στη Γιουβέντους, ο Νίκο Γκονζάλες και η Γιουβέντους χωρίζουν τους δρόμους τους. Ο Αργεντινός επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου θ’ αγωνίζεται ως δανεικός με οψιόν αγοράς, η οποία μπορεί να καταστεί υποχρεωτική εφόσον εκπληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν», αναφέρει η ανακοίνωση.