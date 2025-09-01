Γιοβάνοβιτς: «Στόχος μας είναι η πρόκριση σττην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου»

Η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για τα δύο πρώτα ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με Λευκορωσία (5/9, 21:45) και Δανία (8/9, 21:45), ξεκίνησε στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στο πλαίσιο της πρώτης συγκέντρωσης δήλωσε πώς η Εθνική θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και συγκεντρωμένη σε όλα τα παιχνίδια που θα δώσει, έτσι ώστε στο τέλος να πανηγυρίσει την πρόκριση στην τελική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης του πλανήτη σε επίπεδο αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων.

Ακόμη, δεν παρέλειψε να σταθεί και στη δυνατή σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στη «γαλανόλευκη» και στους Έλληνες φιλάθλους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς:

Για το πόσο έτοιμη είναι η Εθνική με δεδομένο ότι βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν:

«Σίγουρα ο επόμενος στόχος μας μέσα από αυτά τα προκριματικά είναι η συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι μία καινούργια πρόκληση για εμάς και σίγουρα θα χρειαστεί μία πάρα πολύ μεγάλη αγωνιστική προσπάθεια για να το καταφέρουμε.

Φυσικά και έχουμε κάνει τους προγραμματισμούς μας, ειδικά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά την αγωνιστική κατάσταση των παικτών. Όσον αφορά το βαθμό ετοιμότητας, αλλά και πως ουσιαστικά είναι η αρχή της σεζόν για όλους και δύο παιχνίδια στην έδρα μου πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να ξεκινήσουμε καλά τα προκριματικά.

Θα χρειαστεί λίγο παραπάνω αυτοσυγκέντρωση, προσοχή και να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις δύο-τρεις ημέρες που έχουμε μπροστά μας για να ετοιμαστούμε.»

Για το μήνυμα που έχει να στείλει στους Έλληνες φιλάθλους που θα βρεθούν στο “ Γ. Καραϊσκάκης” για τα δύο παιχνίδια με Λευκορωσία και Δανία:

«Τον τελευταίο χρόνο είχαμε σίγουρα πολύ μεγάλη παρουσία των φιλάθλων σε όλα μας τα παιχνίδια τόσο στα επίσημα όσο και στα φιλικά του Ιουνίου. Πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και στους δύο αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Είμαστε πλέον συνηθισμένοι να παίζουμε σε ένα γήπεδο που είναι γεμάτο. Αισθανόμαστε την υποστήριξή τους, τη διάθεση να μας βοηθήσουν και ελπίζω να είναι όμορφα τα βράδια όπως και τα προηγούμενα.»