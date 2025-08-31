Χρόνος ανάγνωσης 1’ PREMIER LEAGUE Μπράιτον - Μάντσεστερ Σίτι 2-1 31-08-2025 17:59 Γιώργος Κοντογεώργης Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Brighton Manchester City F.C. Nottingham Forest F.C. West Ham United FC 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Αν και προηγήθηκε στο πρώτο μέρος, η Μάντσεστερ Σίτι έγινε έρμαιο της Μπράιτον στην επανάληψη και υπέστη ανατροπή και δεύτερη σερί ήττα (2-1). Τρίμπαλο στην έδρα της Νότιγχαμ η Γουέστ Χαμ (0-3). Περισσότερα σε λίγο... Ο λόγος της εκτόξευσης: Πόσους συνδρομητές έχει αυτή τη στιγμή η Cosmote Tv dailymedia.gr Φενέρμπαχτσε: Έδιωξε τον Μουρίνιο και… απογειώθηκε! (Pic) instanews.gr Πήγαινε για το μεγάλο μπαμ: Το βαρύ όνομα που είπε όχι στον Τσίπρα για το νέο κόμμα του instanews.gr Στην τελική ευθεία: Ποια ονόματα παίζουν για την κομβική θέση του αντικαταστάτη του Φώτη Ιωαννίδη menshouse.gr «Έβαλες τρίποντο μαμά!»: Η πρώτη A.I. διαφήμιση ever ήταν ελληνική και προέβλεπε το μέλλον (Vid) menshouse.gr Βρες τις 10 πρωτεύουσες που μπερδεύουν όλοι: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ που 9 στους 10 Έλληνες χάνουν; menshouse.gr Τρίβει τα χέρια του ο Αταμάν μ' αυτόν τον παικταρά... (Vid) menshouse.gr Ο όρος του Δημήτρη Μελισσανίδη για το μεγάλο deal dailymedia.gr Μπράιτον - Μάντσεστερ Σίτι 2-1 SHARE