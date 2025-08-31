MENU
Μπράιτον - Μάντσεστερ Σίτι 2-1

Αν και προηγήθηκε στο πρώτο μέρος, η Μάντσεστερ Σίτι έγινε έρμαιο της Μπράιτον στην επανάληψη και υπέστη ανατροπή και δεύτερη σερί ήττα (2-1). Τρίμπαλο στην έδρα της Νότιγχαμ η Γουέστ Χαμ (0-3).

