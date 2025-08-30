ΑΕΛ: Ολοκληρώθηκε η διάθεση των διαρκείας - «Όλοι διαρκώς δίπλα στην ομάδα»

Η διαδικασία διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας στην ΑΕΛ Novibet, η οποία ανακοίνωσε ότι διέθεσε 4.424 κάρτες.

Αναλυτικά:

Έκλεισε και τυπικά εχτές Παρακευή 29/8, η ηλεκτρονική διαδικασία διάθεσης εισητηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2025-2026. Ο τελικός απολογισμός είναι η διάθεση των 4.424 εισητηρίων διαρκείας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet εκφράζει την ευγνωμοσύνη της σε όλο το φίλαθλο κοινό της που διαχρονικά στηρίζει αμέριστα την ομάδα μας και παράλληλα εκφράζει την ικανοποίηση της για την τελική έκβαση της φετινής καμπάνιας των εισητηρίων διαρκείας.

Πρόκειται αναμφίβολα για την πλέον συμφέρουσα επιλογή του φίλαθλου κοινού αλλά και για το πιο σημαντικό προέσοδο για την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet σε κάθε σεζόν.

Καλούμε τον κόσμο μας που δεν μπόρεσαν ή δεν επιθυμούσαν στη παρούσα φάση να αγοράσουν εισητήριο διαρκείας, να είναι διαρκώς δίπλα στην ομάδα μας και να τη στηρίζουν όσο περισσότερο μπορούν.

Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός ποδοσφαιρικού club με πολλαπλούς στόχους, πολλώ δε μάλλον όταν αυτό έχει την πλούσια ιστορία και το μοναδικό DNA της ΑΕΛ Novibet.

Καλή αντάμωση με όλους τους φιλάθλους μας από σήμερα, στο AEL FC ARENA!