ΑΕΛ: «Όλη η Λάρισα μια φωνή από νωρίς στο AEL FC Arena!»

Το κάλεσμα της ΑΕΛ Novibet στους φιλάθλους να δώσουν δυναμικό παρών και από νωρίς στο AEL FC Arena για το πρώτο παιχνίδι της ομάδας στη Super League, απέναντι στην Κηφισιά.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet σας προσκαλεί στην επίσημη πρώτη παρουσίαση της ομάδας μας, στο ανακαινισμένο AEL FC ARENA, στο πλαίσιο της 2ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με αντίπαλο την Κηφισιά το Σάββατο 30/08, 21:30.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet αισθάνεται την ανάγκη να επιστήσει την προσοχή όλων των Λαρισαίων φιλάθλων στην πλήρη εναρμόνιση της συμπεριφοράς τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα αλλά και της αγωνιστικής περιόδου, με τα νέα μέτρα τάξης της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με την παρουσία κοινού στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Είναι απαραίτητο άπαντες να επιδείξουμε υπευθυνότητα και προσοχή, ακόμη και για τον διπλανό συνοπαδό μας, καθώς τα νέα μέτρα της Ελληνικής Κυβέρνησης προβλέπουν βαρύτατα χρηματικά πρόστιμα, όχι μόνο για τις ΠΑΕ αλλά και για το ΑΦΜ του εκάστοτε φιλάθλου.

Όλοι μαζί, ενώνουμε τις φωνές μας με στόχο να δούμε ξανά τη Βασίλισσα του Κάμπου εκεί όπου όλοι ονειρευόμαστε! Σας καλούμε από νωρίς να κατακλύσουμε το AEL FC ARENA και να αποδείξουμε, για μία ακόμη φορά, σε όλη την Ελλάδα πως η Λάρισα ζει και αναπνέει για την ΑΕΛ Novibet!

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 19:30, ενώ το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων της More.com θα «κλείσει» στις 18:00. Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα του αγώνα δεν θα υπάρχει προπώληση εισιτηρίων έξω από το γήπεδο.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τα κυλικεία του γηπέδου λειτουργούν και εξυπηρετούν κανονικά τους φιλάθλους. Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος στο γήπεδο με καφέ, τρόφιμα ή λοιπά είδη, καθώς την αποκλειστική προμήθεια των θεατών έχουν αναλάβει τα κυλικεία μας, τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την έναρξη κάθε αγώνα.