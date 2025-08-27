Ενισχύθηκε με Καντάβ ο Μακεδονικός

Ο Μακεδονικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίκαελ Καντάβ, ο οποίος αναμένεται να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην μεσαία γραμμή της ομάδας.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Μίκαελ Καντάβ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2026! Ο 28χρονος (25/10/1996) ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως εξτρέμ και έχει ύψους 1.75. Ο Καντάβ είναι τεχνίτης, διεισδυτικός και φέρνει ταλέντο και ενέργεια στις πτέρυγες του Μακεδονικού. Ο διεθνής άσος με την Εθνικής Αϊτής προέρχεται από το Πρωτάθλημα του Καναδά, όπου φορούσε την φανέλα του Βανκούβερ, αγωνιζόμενος εκεί από το 2023 έως το 2025 και έχοντας πετύχει πέντε γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ, σε 42 παιχνίδια.

Πριν το Βανκούβερ, ο Μίκαελ έπαιζε στην Κάβαλρι, ομάδα επίσης του Καναδά, τη σεζόν 2022, έχοντας σκοράρει εκεί τρία γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ σε 24 ματς. Ο «Μίκι» πριν μεταβεί στον Καναδά, έχει αγωνιστεί αρκετά χρόνια στην Ισπανία, με την Κ19 της Χετάφε, την Αλμπαθέτε, τη Λόρκα, τη Γουαδαλαχάρα, την Τροπεθόν, τη Ράγιο Καντάμπρια, την Ολιμπίκ Τσατίβα, τη Λεαλδάδ και τη Βιγιαρομπλέδο. Επίσης, από το 2021 έως το 2022 ήταν στην Ρουμανία στη Χίντια.

Αξίζει να τονιστεί ότι ο Καντάβ είναι διεθνής με την Εθνική Αϊτής από το 2018 και έως σήμερα, έχοντας πετύχει τέσσερα γκολ σε 21 ματς, ενώ ήταν στην αποστολή της Εθνικής στο Gold Cup 2025, που συμμετείχαν χώρες από τη Βόρεια Αμερική, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική. Η διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει τον Μάικλ στην μεγάλη «πράσινη» οικογένεια και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες!».

«Ενθουσιασμένος και χαρούμενος που ήρθα στον Μακεδονικό»

Οι πρώτες δηλώσεις του ποδοσφαιριστή του Μακεδονικού, του 28χρονου εξτρέμ, Μίκαελ Καντάβ:

«Είμαι ενθουσιασμένος και χαρούμενος που ήρθα εδώ, στον Μακεδονικό. Ευχαριστώ τον πρόεδρο για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία που μου δίνει να ενταχθώ στον σύλλογο. Θέλω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου ώστε να πετύχουμε τους στόχους της φετινής σεζόν».