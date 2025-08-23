Ένα τρίλεπτο χρειάστηκε ο Άρης απέναντι στον Βόλο, με τον Άλβαρο να ανοίγει το σκορ στο 64' και τον Φαμπιάνο να γράφει το 2-0 στο 67' και να κλειδώνει την νίκη για τους γηπεδούχους

Άρης και ΝΠΣ Βόλος άνοιξαν την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής για την Stoiximan Superleague του 2025-26.

Οι γηπεδούχοι ήθελαν να κερδίσουν ξανά την εμπιστοσύνη του κόσμου τους, μετά το κάζο από την Αράζ και τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Χουάν Φεράντο επιθυμούσε να δείξει το νέο πρόσωπο του φετινού Βόλου, με ποιοτικούς παίκτες και πιο επιθετικό ποδόσφαιρο, σε μία έδρα αρκετά απαιτητική.

Το πρώτο μέρος ξεκίνησε με τον Άρη να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Οι παίκτες του Μαρίνου Ουζουνίδη είχαν την υπεροχή και έδειχναν πιο επικίνδυνοι, με χαρακτηριστική στιγμή την χαμένη ευκαιρία του Ντιαντί, ο οποίος σε δύο χρόνους δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σιαμπάνη και να ανοίξει το σκορ.

Ο Βόλος αρκέστηκε σε παθητικό ρόλο και φαρμακερές αντεπιθέσεις, με κορυφαίους τον Λάμπρου και τον Χουάνπι, ο Μάικιτς όμως δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος.

Ένα σουτ του Ράτσιτς έξω από την περιοχή πέρασε ελαφρώς έξω από την συμβολή των δοκών πριν το 40' και το 0-0 παρέμεινε ως το σφύριγμα της ανάπαυλας.

Η επανάληψη ξεκίνησε σε παρόμοιο τέμπο. Με τον Άρη να πιέζεται από τον χρόνο και τον κόσμο του και να ψάχνει το πρώτο γκολ της σεζόν στην Stoiximan Superleague.

Στο 64ο λεπτό το γκολ ήρθε για τον Άρη, με σκόρερ τον Άλβαρο, που βρέθηκε μόνος στη μικρή περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σιαμπάνη για το 1-0 του Άρη απέναντι στον Βόλο.

Δεύτερο "χτύπημα" για τον Άρη τρία λεπτά αργότερα. Ξανά από κόρνερ ο Φαμπιάνο πήδηξε τελείως αμαρκάριστος από το ύψος του πέναλτι και νίκησε τον Σιαμπάνη με κεφαλιά για το 2-0 του Άρη.

Ο Άρης ήταν καταιγιστικός στην επανάληψη και δεν άφησε περιθώρια στον Βόλο. Μάλιστα είχε ευκαιρίες και για τρίτο τέρμα, όμως η ουσία ήταν πως οι παίκτες του Ουζουνίδη ήταν ανώτεροι σε όλα τα σημεία και πήραν μια εύκολη νίκη και τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Άρης (Ουζουνίδης): Μάικιτς, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ, Τεχέρο, Ράτσιτς, Μόντσου, Γιένσεν, Πέρεθ, Ντιαντί, Μορόν,

ΝΠΣ Βόλος (Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνεθ, Κόμπα, Χουάνπι, Τζόκα, Λάμπρου, Μακνί