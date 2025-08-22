«Ρίχνει» το αεροδρόμιο ο ΠΑΟΚ: Τη Δευτέρα (25/8) στη Θεσσαλονίκη ο Ζαφείρης!

Ο ΠΑΟΚ ενεργοποιεί τη «βόμβα» με τον Χρήστο Ζαφείρη, ο οποίος αναμένεται τη Δευτέρα (25/8) στη Θεσσαλονίκη!

Το μεγάλο deal είναι γεγονός!

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε, πίεσε και δούλεψε άκρως μεθοδικά την υπόθεση απόκτησης του 22χρονου χαφ από τη Σλάβια Πράγας, ο οποίος θα ενταχθεί και τυπικά στους Θεσσαλονικείς την 1η του Γενάρη, όπως διαβάσατε και μέσα από το SDNA!

Ο Έλληνας χάφ αναμένεται να έρθει τη Δευτέρα (25/8) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα, τον Δικέφαλο!

Υπενθυμίζεται πως ο Ιβάν Σαββίδης... τίναξε την μπάνκα στον αέρα, δίνοντας το υπέρογκο ποσό των 12 εκατομμυρίων στη Σλάβια Πράγας για να τον αποκτήσει, έχοντας ως σύμμαχο την θέληση του παίκτη να αγωνιστεί στην Τούμπα και πείθοντας τους ιθύνοντες της τσέχικης ομάδας να τον αφήσουν να φύγει, από την πρώτη μέρα του 2026, αφού τον ήθελαν πολύ μαζί τους στη League Phase του Champions League.

Ο Ζαφείρης, αναμένεται να αποτελέσει την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ και την δεύτερη γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, λαμβάνοντας μάλιστα και ένα εξαιρετικό συμβόλαιο από την μεριά του Δικεφάλου, που γνωρίζει ότι θα έχει ένα... διαμάντι στις τάξεις του!