Ίδρωσε αλλά προκρίθηκε η Ντόρτμουντ

Οι Βεστφαλοί τα βρήκαν σκούρα στην έδρα της Ροτ-Βάις Έσεν, με τον Γκιρασί να χαρίζει μια αγχωτική πρόκριση στην Ντόρτμουντ στους «32» του Κυπέλλου Γερμανίας.

Η Ντόρτμουντ ήταν το μεγάλο φαβορί πριν την αναμέτρηση, αφού την χωρίζουν δύο κατηγορίες με την Έσεν, όμως οι γηπεδούχοι, αποδείχθηκαν σκληρά καρύδια, δυσκολεύοντας σε μεγάλο βαθμό τους «κίτρινους».

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, με τον Νούρι Σαχίν στο 64' να προχωράει στην κίνηση που άλλαξε τις ισορροπίες, ρίχνοντας στον αγωνιστικό χώρο τον Τζόμπε Μπέλιγχαμ και τον Γιούλιαν Μπραντ.

Με αυτές τις δύο αλλαγές η Ντόρτμουντ βελτίωσε την εικόνα της και στο 79ο λεπτό, ο Σερού Γκιρασί έδωσε την λύση, διαμορφώνοντας το 0-1 που χάρισε στους Βεστφαλούς την πρόκριση στους «32» του Κυπέλλου Γερμανίας.