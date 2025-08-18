Ζαφείρης: «Θέλω κάποια στιγμή να παίξω στην Ελλάδα» (vid)

Την ώρα που οι επόμενες μέρες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες για την μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ, μια δήλωση από πρόσφατη συνέντευξη δείχνει την τεράστια επιθυμία του να αγωνιστεί στην Ελλάδα!

Ο Έλληνας μέσος της Σλάβια Πράγας βρίσκεται στο επίκεντρο των τελευταίων ημερών με φόντο το έντονο ενδιαφέρον του Δικεφάλου για την απόκτηση του, με τον ίδιο να έχει εκδηλώσει στο παρελθόν την επιθυμία του να αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, σήμερα (18/8) δημοσιεύτηκε μέρος της συνέντευξης που έδωσε πρόσφατα στο συνδρομητικό κανάλι «OnePlay Sport», όπου, μεταξύ άλλων, τονίζει πως θα ήθελε να αγωνιστεί κάποια στιγμή στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί το μέλλον μου».

Παράλληλα, ο Ζαφείρης αναφέρθηκε στα παιδικά χρόνια του στην Νορβηγία, αλλά και στην ζωή του στην Πράγα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν του αρέσει το κρύο, ενώ δήλωσε λάτρης ενός ελληνικού εστιατορίου στην τσέχικη πρωτεύουσα!

Δείτε το απόσπασμα της συνέντευξης: