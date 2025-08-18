Άνετη πρόκριση για τη Μίλαν στο ντεμπούτο του Μόντριτς

Η Μίλαν δεν αντιμετώπισε προβλήματα κόντρα στην Μπάρι, επικράτησε με 2-0 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στους «32» του Coppa Italia.

Η Μίλαν εμφανίστηκε συνεπής στην πρώτη της αποστολή στο Coppa Italia και επιβλήθηκε εύκολα της Μπάρι με 2-0, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των “32” της διοργάνωσης.

Οι “Ροσονέρι” μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν στο 13΄με τον Λεάο. Βέβαια, πέντε λεπτά αργότερα, ο Πορτογάλος αστέρας έγινε αναγκαστική αλλαγή και αντικαταστάθηκε από τον Χιμένες. Παρά τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη, η Μίλαν δεν έχασε τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης και συγκεκριμένα στο 48΄ ο Κρίστιαν Πούλισικ έκανε το 2-0 και έγειρε οριστικά την πλάστιγγα προς την πλευρά της ομάδας του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, η οποία δεν κινδύνευσε στη συνέχεια.

Στο 65ο λεπτό, πέρασε στο παιχνίδι ο Κροάτης θρύλος, Λούκα Μόντριτς, στο επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μίλαν, και αποθεώθηκε από το κοινό του “Σαν Σίρο”.