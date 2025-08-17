Η πρώτη αγωνιστική της Ligue 1 είχε μια πραγματική «ματσάρα» στη Μπρεστ, όπου η Λιλ προηγήθηκε δύο φορές, αλλά δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη, αφού οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν για το τελικό 3-3.

Η Λιλ πήρε προβάδισμα στο 11’ με τον Ζιρού, ο οποίος άνοιξε το σκορ και έγινε στα 39 του ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία της γαλλικής λίγκας. Στο 26’ ο Χάραλντσον έκανε το 0-2. Η Μπρεστ αντέδρασε πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με τον Ντουμπιά στο 34’, ενώ ο ίδιος παίκτης ισοφάρισε ξανά στο 51’. Η Λιλ πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο 66’ με τον Μακάου, όμως ο Καρντινάλ διαμόρφωσε το 3-3 στο 75’, χαρίζοντας τον βαθμό στους γηπεδούχους.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της πρεμιέρας:

Ρεν-Μαρσέιγ 1-0 (Μπλας 90'+1')

Λανς-Λιόν 0-1 (Μικαουτάτζε 45'+1')

Μονακό-Χάβρη 3-1 (32' αυτ. Γιορίς, 61' Ντάιερ, 74' Αλιούς - 67' Εντιαγέ)

Νις-Τουλούζ 0-1 (Σιντιμπέ 89')

Η επόμενη αγωνιστική περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις, με το μεγάλο παιχνίδι Λιλ-Μονακό να ξεχωρίζει την Κυριακή 24/8 στις 21:45.